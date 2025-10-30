RSMSSB VDO Admit Card हुआ जारी, सीधे इस लिंक से करें डाउनलोड, Direct Link

RSMSSB VDO Admit Card Released(Image-Freepik)
RSMSSB VDO Admit Card को लेकर अहम अपडेट आ गया है। राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड ने ग्राम विकास अधिकारी (VDO) भर्ती परीक्षा के एडमिट कार्ड जारी कर दिए हैं। उम्मीदवार अपने एसएसओ आईडी के माध्यम से बोर्ड की आधिकारिक वेबसाइट sso.rajasthan.gov.in पर जाकर इन्हें डाउनलोड कर सकते हैं। इससे पहले परीक्षा केंद्रों की एग्जाम सिटी डिटेल्स जारी की जा चुकी है। यह परीक्षा 2 नवंबर को सुबह 11 बजे से दोपहर 2 बजे तक एक ही पारी में आयोजित की जाएगी।
इस भर्ती प्रक्रिया के जरिए कुल 850 पदों पर नियुक्ति की जाएगी, जिनमें 683 पद गैर-अनुसूचित क्षेत्र और 167 पद अनुसूचित क्षेत्र के लिए निर्धारित हैं। परीक्षा में शामिल होने के लिए लगभग 5.50 लाख उम्मीदवारों ने आवेदन किया है।
बोर्ड ने स्पष्ट किया है कि परीक्षा केंद्र में सुबह 10 बजे के बाद एंट्री की अनुमति नहीं दी जाएगी। उम्मीदवारों को समय पर परीक्षा केंद्र पहुंचने के लिए कम से कम दो घंटे पहले रिपोर्ट करने की सलाह दी गई है। परीक्षा केंद्रों में सुरक्षा व्यवस्था कड़ी रहेगी और किसी भी प्रकार की घड़ी, मोबाइल फोन, ब्लूटूथ, ईयरफोन, कैलकुलेटर, बैग, पानी की बोतल, किताबें, नोटबुक, पेनड्राइव, व्हाइटनर, या किसी भी तरह के इलेक्ट्रॉनिक ले जाने की सख्त मनाही होगी। परीक्षार्थियों को केवल नीले रंग का पारदर्शी बॉल पेन साथ लाने की अनुमति होगी।
परीक्षा में कुल 160 बहुविकल्पीय प्रश्न (MCQ) पूछे जाएंगे, जो 200 अंकों के होंगे। प्रश्न पत्र में भाषा, गणित, सामान्य ज्ञान, भूगोल, कृषि, राजस्थान का इतिहास एवं संस्कृति, और बेसिक कंप्यूटर जैसे विषय शामिल होंगे। परीक्षा के लिए कुल 3 घंटे 10 मिनट का समय निर्धारित किया गया है।
