Patrika LogoSwitch to English

ताजा खबरें

राज्य

मौसम

TAFE MF Logo

Women's World Cup 2025

बिहार चुनाव 2025

कुलिश जन्मशती वर्ष

पत्रिका स्पेशल

राष्ट्रीय

मनोरंजन

ज्योतिष

स्वास्थ्य

खेल

धर्म

राजनीति

विश्व

OTT

शिक्षा

ओपिनियन

ऑटो

टेक

गैजेट

लाइफस्टाइल

ब्यूटी

महिला

बिजनेस

क्राइम

जॉब्स

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
वेब स्टोरीज_icon
वेब स्टोरीज
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

शिक्षा

Sardar Vallabhbhai Patel Education: कैसे बने बैरिस्टर और कब मिली ‘सरदार’ की उपाधि

सरदार वल्लभभाई पटेल न केवल आजादी की लड़ाई में अहम भूमिका निभाई, बल्कि स्वतंत्र भारत में 562 रियासतों का विलय करने का श्रेय भी उनको जाता है। लेकिन क्या आप जानते हैं कि सरदार वल्लभभाई पटेल कितने पढ़े-लिखे हैं? आइए जानते हैं।

2 min read
Google source verification

भारत

image

Anurag Animesh

Oct 31, 2025

Sardar Vallabhbhai Patel

Sardar Vallabhbhai Patel(Designed By Patrika.com)

Sardar Vallabhbhai Patel: भारत में हर साल 31 अक्टूबर को लौह पुरुष सरदार वल्लभभाई पटेल की जयंती के रूप में मनाया जाता है। इसे राष्ट्रीय एकता दिवस के रूप में मनाया जाता है। इसे नेशनल यूनिटी डे(National Unity Day) भी जाता है। भारत के लौहपुरुष सरदार वल्लभभाई पटेल(Sardar Vallabhbhai Patel) का नाम भारतीय स्वतंत्रता संग्राम और देश की एकता के प्रतीक के रूप में अमर है। उन्होंने न केवल आजादी की लड़ाई में अहम भूमिका निभाई, बल्कि स्वतंत्र भारत में 562 रियासतों का विलय करने का श्रेय भी उनको जाता है। लेकिन क्या आप जानते हैं कि सरदार वल्लभभाई पटेल कितने पढ़े-लिखे हैं? आइए जानते हैं।

Sardar Vallabhbhai Patel Education: लंदन से ली बैरिस्टर की शिक्षा

वल्लभभाई झवेरभाई पटेल का जन्म 31 अक्टूबर 1875 को गुजरात के नडियाद में हुआ था। उन्होंने शुरुआती शिक्षा अपने गांव करमसद और पेटलाद में पूरी की। बाद में वे कानून की पढ़ाई के लिए इंग्लैंड गए। साल 1910 में उन्होंने लंदन के मिडल टेंपल इन (Middle Temple Inn) से बैरिस्टर की डिग्री हासिल की। पढ़ाई के दौरान उनकी मेहनत और अनुशासन के कारण वे कम समय में कोर्स पूरा करने में सफल हुए। भारत लौटने के बाद उन्होंने अहमदाबाद में वकालत शुरू की और जल्द ही एक सफल वकील के रूप में मशहूर हो गए।

Sardar Title Story: बारडोली सत्याग्रह से कैसे मिली ‘सरदार’ की उपाधि

वल्लभभाई पटेल को ‘सरदार’ की उपाधि किसी सरकारी पदवी के रूप में नहीं, बल्कि जनता के सम्मान के रूप में मिली थी। साल 1928 में गुजरात के 'बारडोली सत्याग्रह' के दौरान, जब ब्रिटिश सरकार ने किसानों पर टैक्स बढ़ा दिए थे, तो वल्लभभाई पटेल ने उनके नेतृत्व में आंदोलन चलाया। इस आंदोलन में महिलाओं ने भी बढ़-चढ़कर हिस्सा लिया था। सरदार वल्लभभाई पटेल के कुशल नेतृत्व और साहसिक निर्णयों से यह आंदोलन सफल रहा। जिसके बाद कर बढ़ाने के फैसले को ब्रिटिश सरकार ने वापस लिया। किसानों ने उन्हें अपना नेता माना। जिसके बाद महिलाओं ने स्नेहपूर्वक उन्हें ‘सरदार’ जिसका मतलब 'नेता' होता है, कहना शुरू किया। तब से वल्लभभाई पटेल ‘सरदार पटेल’ के नाम से प्रसिद्ध हो गए।

Iron Man of India: देश की एकता के शिल्पकार सरदार पटेल

भारत की आजादी के बाद सरदार पटेल को देश की रियासतों को एकजुट करने की ऐतिहासिक जिम्मेदारी दी गई। अपने दृढ़ निश्चय और राजनीतिक समझ के बल पर उन्होंने 562 रियासतों का भारत संघ में विलय कराया। इसी कारण उन्हें “भारत का लौहपुरुष” भी कहा जाता है। सरदार वल्लभभाई पटेल न केवल एक कुशल वकील और प्रशासक थे, बल्कि भारत की एकता और अखंडता के प्रतीक भी बने।

खबर शेयर करें:

Join Arovia on WhatsApp

Updated on:

31 Oct 2025 12:50 pm

Published on:

31 Oct 2025 12:17 pm

Hindi News / Education News / Sardar Vallabhbhai Patel Education: कैसे बने बैरिस्टर और कब मिली ‘सरदार’ की उपाधि

बड़ी खबरें

View All

शिक्षा

ट्रेंडिंग

Cyclone Montha: ‘मोंथा’ का मतलब क्या होता है? जानिए पिछले 10 साल में आए साइक्लोन के नाम और उनका अर्थ

Cyclone
शिक्षा

ADM ने जानकारी मांगी तो मत्स्य विवि ने छात्र के घर भेजी आंसर शीट

अलवर

NHAI Recruitment 2025: एनएचएआई में युवाओं के लिए कई पदों पर निकली भर्ती, एक लाख से ज्यादा तक मिलेगी सैलरी

NHAI Recruitment 2025
शिक्षा

Sainik School Admission: सैनिक स्कूल प्रवेश परीक्षा के लिए तारीखों का ऐलान, जान लें एग्जाम डेट और परीक्षा पैटर्न

Sainik School Admission
शिक्षा

CBSE की 10वीं और 12वीं की परीक्षा की तारीखें घोषित, 17 फरवरी से शुरू होगा बोर्ड एग्जाम, यहां देखें डेट शीट

CBSE Date Sheet 2026 Released
शिक्षा
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Women's World Cup 2025

PM Modi

Bihar Elections 2025

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Grievance Policy

This website follows the DNPA’s code of conduct

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

Privacy Policy

About Us

Code of Conduct

RSS

Copyright © 2025 Patrika Group. All Rights Reserved.