Sardar Vallabhbhai Patel Education: कैसे बने बैरिस्टर और कब मिली ‘सरदार’ की उपाधि

वल्लभभाई पटेल को ‘सरदार’ की उपाधि किसी सरकारी पदवी के रूप में नहीं, बल्कि जनता के सम्मान के रूप में मिली थी। साल 1928 में गुजरात के 'बारडोली सत्याग्रह' के दौरान, जब ब्रिटिश सरकार ने किसानों पर टैक्स बढ़ा दिए थे, तो वल्लभभाई पटेल ने उनके नेतृत्व में आंदोलन चलाया। इस आंदोलन में महिलाओं ने भी बढ़-चढ़कर हिस्सा लिया था। सरदार वल्लभभाई पटेल के कुशल नेतृत्व और साहसिक निर्णयों से यह आंदोलन सफल रहा। जिसके बाद कर बढ़ाने के फैसले को ब्रिटिश सरकार ने वापस लिया। किसानों ने उन्हें अपना नेता माना। जिसके बाद महिलाओं ने स्नेहपूर्वक उन्हें ‘सरदार’ जिसका मतलब 'नेता' होता है, कहना शुरू किया। तब से वल्लभभाई पटेल ‘सरदार पटेल’ के नाम से प्रसिद्ध हो गए।