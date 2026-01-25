School Holiday: कल देशभर में स्कूल-कॉलेज रहेंगे बंद, सरकारी, प्राइवेट सभी दफ्तरों की छुट्टी

26 January 2026: भारत में 26 जनवरी सिर्फ एक सरकारी अवकाश होता। साल 2026 में गणतंत्र दिवस सोमवार को पड़ रहा है। 26 जनवरी 1950 को भारत का संविधान लागू हुआ था। उसी दिन देश ने खुद को एक संप्रभु, लोकतांत्रिक गणराज्य के रूप में दुनिया के सामने स्थापित किया। हर साल यह तारीख उसी ऐतिहासिक पल की याद दिलाती है।