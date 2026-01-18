School Holiday: यूपी में 23 जनवरी को बंद रहेंगे सभी स्कूल? जान लें क्या है अपडेट

School Holiday In Up: उत्तर प्रदेश के अधिकतर जिले में ठंड को लेकर स्कूलों की छुट्टी जारी है। बढ़ती ठंड को लेकर स्कूलों की छुट्टी कई बार आगे भी बढ़ाई गई है। अधिकतर जिलों में 18 जनवरी तक स्कूलों की छुट्टी है। 19 जनवरी, सोमवार से स्कूल खुलने की संभावना है। हालांकि इस महीने में और भी छुट्टी स्कूलों छात्रों को मिलने वाली है। सरकारी आदेश के अनुसार 26 जनवरी को पूरे राज्य में स्कूलों की छुट्टी रहेगी। साथ कई जिले में 23 जनवरी को भी छुट्टी का ऐलान किया जा सकता है। अभी कोई सरकारी आदेश छुट्टी के संबंध में जारी नहीं किया गया है। लेकिन स्कूलों में और दफ्तरों में वैकल्पिक छुट्टी दी जा सकती है।