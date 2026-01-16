UP School Holiday: यूपी के कई जिलों में 17,18 जनवरी स्कूल बंद, इस क्लास तक के बच्चों को स्कूल जाने की मनाही

UP School Holiday: उत्तर प्रदेश में ठंड का असर अभी कम होने का नाम नहीं ले रहा है। चलती ठंडी हवाओं ने प्रदेश में गलन और बढ़ा दी। इसी बीच बच्चों की सेहत को देखते हुए प्रशासन ने बड़ा फैसला लिया है। राज्य के कई जिलों में स्कूलों की छुट्टियां आगे बढ़ा दी गई हैं। बदायूं, बरेली, मुजफ्फरनगर और सहारनपुर में कक्षा आठ तक के सभी स्कूल 17 जनवरी तक बंद रहेंगे। चूंकि 18 जनवरी को रविवार है, ऐसे में बच्चों को अब सीधे सोमवार को ही स्कूल जाना होगा। पीलीभीत और बदायूं में भी स्कूलों की छुट्टी रहने वाली है। अब सीधे सोमवार यानी 18 जनवरी 2025 को स्कूल खुलेंगे।