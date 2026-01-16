UP School Holiday: यूपी के कई जिलों में 17,18 जनवरी स्कूल बंद, इस क्लास तक के बच्चों को स्कूल जाने की मनाही

UP School Holiday(AI Image-Grok)
UP School Holiday: उत्तर प्रदेश में ठंड का असर अभी कम होने का नाम नहीं ले रहा है। चलती ठंडी हवाओं ने प्रदेश में गलन और बढ़ा दी। इसी बीच बच्चों की सेहत को देखते हुए प्रशासन ने बड़ा फैसला लिया है। राज्य के कई जिलों में स्कूलों की छुट्टियां आगे बढ़ा दी गई हैं। बदायूं, बरेली, मुजफ्फरनगर और सहारनपुर में कक्षा आठ तक के सभी स्कूल 17 जनवरी तक बंद रहेंगे। चूंकि 18 जनवरी को रविवार है, ऐसे में बच्चों को अब सीधे सोमवार को ही स्कूल जाना होगा। पीलीभीत और बदायूं में भी स्कूलों की छुट्टी रहने वाली है। अब सीधे सोमवार यानी 18 जनवरी 2025 को स्कूल खुलेंगे।
उत्तर प्रदेश के एक और जिले गौतमबुद्ध नगर में पहले ही ठंड के कारण स्कूलों की छुट्टी बढ़ा दी गई है। ठंड और शीतलहर के चलते गौतमबुद्ध नगर जिले में नर्सरी से लेकर कक्षा 8 तक के सभी स्कूलों को 17 जनवरी तक बंद रखने के निर्देश जारी किए गए हैं। 18 जनवरी को रविवार के कारण इस दिन भी स्कूलों की छुट्टी रहेगी।
उत्तर प्रदेश के जिले प्रयागराज में 20 तारीख तक छुट्टी का ऐलान किया गया है। दरअसल, मौनी अमावस्या के पवित्र स्नान को लेकर जिले में भीड़-भाड़ को लेकर स्कूलों में छुट्टी का ऐलान किया गया है। कक्षा 1 से 12वीं तक के सभी स्कूल 20 जनवरी तक बंद रहेंगे। मौनी अमावस्या के पवित्र स्नान दौरान लाखों श्रद्धालु प्रयागराज में संगम स्नान करने आते हैं।
