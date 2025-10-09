Patrika LogoSwitch to English

शिक्षा

SEBI Grade A Notification 2025: सेबी में असिस्टेंट मैनेजर के पदों पर निकली भर्ती, अगर आपके पास है ये योग्यता तो कर दें आवेदन

SEBI: शैक्षणिक योग्यता की बात करें तो प्रत्येक पद के लिए शैक्षणिक योग्यता अलग-अलग निर्धारित की गई है। उम्मीदवार आवेदन करने से पहले डिटेल नोटिफिकेशन ध्यानपूर्वक पढ़ें। वहीं आयु सीमा की बात करें तो आवेदन करने वाले अभ्यर्थियों की अधिकतम आयु 30 वर्ष होनी चाहिए।

less than 1 minute read

भारत

image

Anurag Animesh

Oct 09, 2025

SEBI Grade A Notification 2025

SEBI Grade A Notification 2025(Image-Freepik)

SEBI में नौकरी पाने का बढ़िया मौका सामने आया है। Securities and Exchange Board of India(SEBI) ने ग्रेड ‘ए’ असिस्टेंट मैनेजर पदों के लिए भर्ती का शॉर्ट नोटिस जारी किया है। इस भर्ती के माध्यम से कुल 110 पदों पर भर्ती की जाएगी। इच्छुक और योग्य उम्मीदवार सेबी की आधिकारिक वेबसाइट sebi.gov.in पर जाकर आवेदन कर सकेंगे। भर्ती का डिटेल नोटिफिकेशन 30 अक्टूबर 2025 को जारी किया जाएगा।

SEBI Rrecruitment 2025: इन पदों पर होगी भर्ती

जनरल (General)- 56 पद
लीगल (Legal)- 20 पद
इन्फॉर्मेशन टेक्नोलॉजी (IT)- 22 पद
रिसर्च (Research)- 4 पद
ऑफिशियल लैंग्वेज (Official Language)- 3 पद
इंजीनियरिंग (इलेक्ट्रिकल)- 2 पद
इंजीनियरिंग (सिविल)- 3 पद

SEBI Grade A Notification 2025: शैक्षणिक योग्यता और आयु सीमा

शैक्षणिक योग्यता की बात करें तो प्रत्येक पद के लिए शैक्षणिक योग्यता अलग-अलग निर्धारित की गई है। उम्मीदवार आवेदन करने से पहले डिटेल नोटिफिकेशन ध्यानपूर्वक पढ़ें। वहीं आयु सीमा की बात करें तो आवेदन करने वाले अभ्यर्थियों की अधिकतम आयु 30 वर्ष होनी चाहिए। आयु की गणना 31 सितंबर 2025 के आधार पर की जाएगी। आरक्षित श्रेणी के उम्मीदवारों को नियमानुसार आयु में छूट दी जाएगी।

SEBI vacancy 2025: चयन प्रक्रिया और आवेदन शुल्क


चयन प्रक्रिया की बात करें तो सेबी ग्रेड ‘ए’ भर्ती में चयन तीन चरणों में किया जाएगा। जिसमें प्रारंभिक परीक्षा (Phase I)- इसमें दो पेपर होंगे, प्रत्येक 100 अंकों का। मुख्य परीक्षा (Phase II)- इसमें भी दो पेपर होंगे, प्रत्येक 100 अंकों का।इंटरव्यू (Phase III) अंतिम चरण में इंटरव्यू आयोजित किया जाएगा। ध्यान दें कि फेज-I परीक्षा के दोनों पेपरों में नेगेटिव मार्किंग लागू होगी, जिसमें हर गलत उत्तर पर ¼ अंक काटे जाएंगे।
जनरल / ओबीसी / ईडब्ल्यूएस:1000 रुपया+ 18% जीएसटी
एससी / एसटी / पीडब्ल्यूबीडी: 100 रुपया + 18% जीएसटी

शिक्षा

Updated on:

09 Oct 2025 10:07 am

Published on:

09 Oct 2025 10:06 am

Hindi News / Education News / SEBI Grade A Notification 2025: सेबी में असिस्टेंट मैनेजर के पदों पर निकली भर्ती, अगर आपके पास है ये योग्यता तो कर दें आवेदन

शिक्षा

