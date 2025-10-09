SEBI Grade A Notification 2025: सेबी में असिस्टेंट मैनेजर के पदों पर निकली भर्ती, अगर आपके पास है ये योग्यता तो कर दें आवेदन



चयन प्रक्रिया की बात करें तो सेबी ग्रेड ‘ए’ भर्ती में चयन तीन चरणों में किया जाएगा। जिसमें प्रारंभिक परीक्षा (Phase I)- इसमें दो पेपर होंगे, प्रत्येक 100 अंकों का। मुख्य परीक्षा (Phase II)- इसमें भी दो पेपर होंगे, प्रत्येक 100 अंकों का।इंटरव्यू (Phase III) अंतिम चरण में इंटरव्यू आयोजित किया जाएगा। ध्यान दें कि फेज-I परीक्षा के दोनों पेपरों में नेगेटिव मार्किंग लागू होगी, जिसमें हर गलत उत्तर पर ¼ अंक काटे जाएंगे।

जनरल / ओबीसी / ईडब्ल्यूएस:1000 रुपया+ 18% जीएसटी

एससी / एसटी / पीडब्ल्यूबीडी: 100 रुपया + 18% जीएसटी