दिन में मजदूरी, रात में पढ़ाई: क्रैक किया NEET, बनेगा डॉक्टर, ओडिशा के शुभम ने कर दिखाया कमाल

Shubham Shabar, NEET UG 2025: साहिर लुधियानवी का एक पॉपुलर शेर है कि, हजार बर्क़ गिरे लाख आंधियां उठें, वो फूल खिल के रहेंगे जो खिलने वाले हैं। यह पंक्तियां ओडिशा के शुभम सबर पर बिल्कुल ठीक बैठती हैं। शुभम ने अपनी मेहनत और हौसलों के दम पर ईंट-गारे की मजदूरी के साथ-साथ पढ़ाई की और नीट यूजी 2025 की परीक्षा पास कर लिया है। यह उनके डॉक्टर बनने की पहली सीढ़ी है। शुभम की कहानी लाखों छात्रों के लिए प्रेरणा बन सकती है। चलिए जानते हैं शुभम के इस सफर के बारे में।