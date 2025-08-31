Patrika LogoSwitch to English

ताजा खबरें

राज्य

मौसम

TAFE MF Logo

बिहार चुनाव 2025

कुलिश जन्मशती वर्ष

पत्रिका स्पेशल

राष्ट्रीय

मनोरंजन

ज्योतिष

स्वास्थ्य

खेल

धर्म

राजनीति

विश्व

OTT

शिक्षा

ओपिनियन

ऑटो

टेक

गैजेट

लाइफस्टाइल

ब्यूटी

महिला

बिजनेस

क्राइम

जॉब्स

शॉर्ट्स
शॉर्ट्स
वेब स्टोरीज
वेब स्टोरीज
ई-पेपर

ई-पेपर

मेरी खबर

मेरी खबर

शॉर्ट्स

शॉर्ट्स

ई-पेपर

ई-पेपर

शिक्षा

दिन में मजदूरी, रात में पढ़ाई: क्रैक किया NEET, बनेगा डॉक्टर, ओडिशा के शुभम ने कर दिखाया कमाल

Shubham Shabar, NEET UG 2025: ओडिशा के शुभम सबर ने दिन में मजदूरी और रात में पढ़ाई कर नीट यूजी 2025 पास किया है। किसान परिवार से ताल्लुक रखने वाले इस युवा की संघर्ष भरी कहानी लाखों छात्रों के लिए प्रेरणा है। जानिए कैसे शुभम ने कठिन हालातों के बावजूद मेडिकल कॉलेज में जगह बनाई है।

भारत

Rahul Yadav

Aug 31, 2025

Shubham Shabar NEET UG 2025
From Labor to Medical Dreams: Shubham Sabar of Odisha Cracks NEET UG 2025 (Image: Patrika.com)

Shubham Shabar, NEET UG 2025: साहिर लुधियानवी का एक पॉपुलर शेर है कि, हजार बर्क़ गिरे लाख आंधियां उठें, वो फूल खिल के रहेंगे जो खिलने वाले हैं। यह पंक्तियां ओडिशा के शुभम सबर पर बिल्कुल ठीक बैठती हैं। शुभम ने अपनी मेहनत और हौसलों के दम पर ईंट-गारे की मजदूरी के साथ-साथ पढ़ाई की और नीट यूजी 2025 की परीक्षा पास कर लिया है। यह उनके डॉक्टर बनने की पहली सीढ़ी है। शुभम की कहानी लाखों छात्रों के लिए प्रेरणा बन सकती है। चलिए जानते हैं शुभम के इस सफर के बारे में।

खेतों से निकलकर किताबों तक का सफर

शुभम ओडिशा के खुर्दा जिले के एक छोटे से गांव मुदुलिडिया के रहने वाले हैं। उनका परिवार खेती-किसानी करके गुजर-बसर करता है। घर की आमदनी इतनी कम थी कि कभी-कभी दो वक्त का भोजन जुटाना भी मुश्किल हो जाता था। चार भाई-बहनों में सबसे बड़े होने के कारण जिम्मेदारियां भी शुभम के कंधों पर ज्यादा थीं।

ये भी पढ़ें

RSMSSB Rajasthan Jail Prahari Result 2025 जारी, यहां ऐसे देखें अपना नाम
शिक्षा
RSMSSB Rajasthan Jail Prahari Result 2025

मजदूरी के साथ-साथ की पढ़ाई

पढ़ाई का खर्च निकालना आसान नहीं था। इसके लिए शुभम बेंगलुरु गए और वहां एक निर्माण स्थल पर मजदूरी करने लगे। दिनभर ईंट-पत्थर ढोते और रात में थकान के बावजूद पढ़ाई करते। मजदूरी से जो भी पैसा बचता, वही उन्होंने कोचिंग और पढ़ाई पर खर्च किया था।

संघर्ष से मिली पहली जीत

कक्षा 10 में शुभम ने 84% अंक हासिल किए और फिर भुवनेश्वर के बीजेबी कॉलेज से आगे की पढ़ाई की। कक्षा 12 में 64% अंक प्राप्त करने के बाद उन्होंने तय किया कि वे डॉक्टर ही बनेंगे। इसी लक्ष्य के लिए उन्होंने नीट की तैयारी शुरू की। मुश्किल हालातों के बावजूद उन्होंने पहले ही प्रयास में सफलता पाई और ऑल इंडिया स्तर पर चयनित हो गए हैं।

मेडिकल कॉलेज में दाखिला

शुभम को अब ब्रह्मपुर मेडिकल कॉलेज और अस्पताल में एमबीबीएस के लिए प्रवेश मिल चुका है। यह उनके गांव और पंचायत के लिए गर्व का क्षण है क्योंकि वे इलाके के पहले ऐसे छात्र होंगे जो डॉक्टर बनने की राह पर हैं।

गांव की सेवा करना है शुभम का सपना

शुभम कहते हैं, “मैंने अपने माता-पिता से वादा किया था कि डॉक्टर बनकर लौटूंगा। हमारी गरीबी ही मेरी सबसे बड़ी ताकत बनी। मेरा सपना है कि मैं अपने गांव के लोगों को बेहतर इलाज और सुविधाएं दे सकूं।”

शुभम सबर की कहानी यह साबित करती है कि मुश्किल हालात इंसान को रोक नहीं सकते हैं। सही इरादा, लगन और मेहनत से कोई भी सपना पूरा किया जा सकता है। मजदूरी करने वाला यह नवयुवक आज मेडिकल स्टूडेंट बन चुका है और आने वाले समय में अपने गांव का पहला डॉक्टर बनेगा।

ये भी पढ़ें

CBSE छात्रों के लिए गुड न्यूज! बन सकते हैं बोर्ड के पॉडकास्ट और डिजिटल कंटेंट का हिस्सा, स्कूलों से मांगे स्टूडेंट्स के नाम
शिक्षा
CBSE News Update

खबर शेयर करें:

संबंधित विषय:

शिक्षा

Published on:

31 Aug 2025 11:35 am

Hindi News / Education News / दिन में मजदूरी, रात में पढ़ाई: क्रैक किया NEET, बनेगा डॉक्टर, ओडिशा के शुभम ने कर दिखाया कमाल

ट्रेंडिंग वीडियो

Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Asia Cup 2025

PM Modi

Bihar Elections 2025

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Grievance Policy

This website follows the DNPA’s code of conduct

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

Privacy Policy

About Us

Code of Conduct

RSS

Copyright © 2025 Patrika Group. All Rights Reserved.