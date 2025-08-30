CBSE छात्रों के लिए गुड न्यूज! बन सकते हैं बोर्ड के पॉडकास्ट और डिजिटल कंटेंट का हिस्सा, स्कूलों से मांगे स्टूडेंट्स के नाम

CBSE News Update: केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड (CBSE) ने कक्षा 9 से 12 तक के छात्रों को एक खास अवसर दिया है। बोर्ड ने स्कूलों से ऐसे छात्रों को नामित करने के लिए कहा है जो उसके पॉडकास्ट और डिजिटल आउटरीच प्रोग्राम में हिस्सा ले सकें। इस पहल का मकसद पढ़ाई की सामग्री को छात्रों के लिए आसान और रोचक बनाना है।