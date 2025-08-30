CBSE छात्रों के लिए गुड न्यूज! बन सकते हैं बोर्ड के पॉडकास्ट और डिजिटल कंटेंट का हिस्सा, स्कूलों से मांगे स्टूडेंट्स के नाम

CBSE News Update: केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड (CBSE) ने कक्षा 9 से 12 तक के छात्रों को एक खास अवसर दिया है। बोर्ड ने स्कूलों से ऐसे छात्रों को नामित करने के लिए कहा है जो उसके पॉडकास्ट और डिजिटल आउटरीच प्रोग्राम में हिस्सा ले सकें। इस पहल का मकसद पढ़ाई की सामग्री को छात्रों के लिए आसान और रोचक बनाना है।
CBSE पहले से ही शैक्षणिक और काउंसलिंग से जुड़े विषयों पर अपने इन-हाउस पॉडकास्ट तैयार करता है जो यूट्यूब सहित अन्य प्लेटफॉर्म पर उपलब्ध हैं। अब बोर्ड चाहता है कि इन पॉडकास्ट और सोशल मीडिया कंटेंट में छात्रों की भी आवाज और अनुभव शामिल हों। इसके लिए छात्रों से छोटे-छोटे वीडियो, ऑडियो इंटरैक्शन, बातचीत और टेस्टिमोनियल्स साझा किए जाएंगे।
CBSE ने स्कूलों से कहा है कि वे चुने हुए छात्रों के नाम और संक्षिप्त प्रोफाइल एक गूगल फॉर्म के माध्यम से साझा करें। इसके लिए स्कूलों को सर्कुलर जारी होने की तारीख से 10 दिनों के भीतर जानकारी भेजनी होगी।
इस पहल से छात्रों को खुद की प्रतिभा दिखाने का मौका मिलेगा और वे CBSE की डिजिटल सामग्री का हिस्सा बनेंगे। इससे उनकी क्रिएटिविटी, आत्मविश्वास और कम्युनिकेशन स्किल्स को बढ़ावा मिलेगा।