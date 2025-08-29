CBSE बोर्ड का छात्रों और स्कूलों के लिए जरूरी निर्देश, तय की डायरेक्ट एडमिशन और सब्जेक्ट बदलने की डेडलाइन

CBSE ने सामान्य स्थितियों में तो किसी भी तरह की देरी को मंजूरी देने से इनकार किया है लेकिन सरकारी कर्मचारियों के बच्चों को विशेष छूट दी जाएगी। यदि किसी विद्यार्थी के माता या पिता की सरकारी सेवा में ट्रांसफर होता है और इसके कारण अगस्त के बाद प्रवेश की आवश्यकता पड़ती है तो ऐसे मामलों पर विचार किया जाएगा। स्कूलों को इन मामलों की जानकारी और डाक्यूमेंट्स प्रवेश की तारीख से दो दिन के भीतर क्षेत्रीय कार्यालय तक पहुंचाने होंगे।