AAI JE Recruitment 2025: एएआई जूनियर इंजीनियर के 976 पदों के लिए रजिस्ट्रेशन शुरू, जानें आवेदन प्रक्रिया और योग्यता

AAI JE Recruitment 2025: एयरपोर्ट्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया (AAI) ने जूनियर एग्जीक्यूटिव पदों के लिए भर्ती प्रक्रिया शुरू कर दी है। इस भर्ती अभियान में कुल 976 पद भरे जाएंगे। इच्छुक और योग्य उम्मीदवार आधिकारिक वेबसाइट aai.aero पर जाकर आवेदन कर सकते हैं। आवेदन करने की अंतिम तारीख 27 सितंबर 2025 है।