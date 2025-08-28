Patrika LogoSwitch to English

AAI JE Recruitment 2025: एएआई जूनियर इंजीनियर के 976 पदों के लिए रजिस्ट्रेशन शुरू, जानें आवेदन प्रक्रिया और योग्यता

AAI JE Recruitment 2025: एयरपोर्ट्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया ने 976 जूनियर एग्जीक्यूटिव पदों के लिए आवेदन शुरू कर दिए हैं। जानें योग्यता, आयु सीमा, वेतन और आवेदन प्रक्रिया।

भारत

Rahul Yadav

Aug 28, 2025

AAI JE Recruitment 2025
AAI JE Recruitment 2025 (Image Source: Freepik)

AAI JE Recruitment 2025: एयरपोर्ट्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया (AAI) ने जूनियर एग्जीक्यूटिव पदों के लिए भर्ती प्रक्रिया शुरू कर दी है। इस भर्ती अभियान में कुल 976 पद भरे जाएंगे। इच्छुक और योग्य उम्मीदवार आधिकारिक वेबसाइट aai.aero पर जाकर आवेदन कर सकते हैं। आवेदन करने की अंतिम तारीख 27 सितंबर 2025 है।

AAI JE Recruitment 2025: किन-किन पोस्ट के लिए हैं वैकेंसी

जूनियर एग्जीक्यूटिव (आर्किटेक्चर): 11 पद

जूनियर एग्जीक्यूटिव (सिविल इंजीनियरिंग): 199 पद

जूनियर एग्जीक्यूटिव (इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग): 208 पद

जूनियर एग्जीक्यूटिव (इलेक्ट्रॉनिक्स): 527 पद

जूनियर एग्जीक्यूटिव (इन्फॉर्मेशन टेक्नोलॉजी): 31 पद

कितनी मिलेगी सैलरी?

जूनियर एग्जीक्यूटिव (ग्रुप B: E-1 लेवल) का वेतन 40,000 रुपये से शुरू होकर अधिकतम 1,40,000 रुपये तक है जिसमें हर साल 3% बढ़ोतरी होती है।

योग्यता मानदंड

  • उम्मीदवार के पास B.Arch, B.Tech/B.E या MCA डिग्री हो।
  • अधिकतम आयु 27 वर्ष तक होनी चाहिए। नियमानुसार आयु में छूट लागू है।

क्या है चयन प्रक्रिया?

चयन की प्रक्रिया में ऑनलाइन परीक्षा, इसके बाद एप्लीकेशन वेरिफिकेशन, वॉइस टेस्ट, मनोवैज्ञानिक परीक्षण, मेडिकल टेस्ट और बैकग्राउंड वेरिफिकेशन शामिल हैं।

AAI JE Recruitment 2025 के लिए कैसे करें आवेदन

  • AAI की आधिकारिक वेबसाइट aai.aero पर जाएं।
  • रजिस्ट्रेशन लिंक पर क्लिक कर आवेदन प्रक्रिया पूरी करें।
  • लॉगिन करके फॉर्म भरें, जरूरी डाक्यूमेंट्स अपलोड करें और आवेदन शुल्क का भुगतान करें।
  • सबमिट करने के बाद कन्फर्मेशन पेज डाउनलोड कर लें।

अप्लाई फीस कितनी है?

सामान्य उम्मीदवारों के लिए आवेदन शुल्क 300 रुपये है। महिलाओं, AAI में 1 साल की अप्रेंटिसशिप पूरी करने वाले उम्मीदवारों और SC/ST/PwBD श्रेणी के उम्मीदवारों को शुल्क से छूट दी गई है। भुगतान क्रेडिट/डेबिट कार्ड या नेट बैंकिंग के माध्यम से किया जा सकता है।

Published on:

28 Aug 2025 04:34 pm

AAI JE Recruitment 2025: एएआई जूनियर इंजीनियर के 976 पदों के लिए रजिस्ट्रेशन शुरू, जानें आवेदन प्रक्रिया और योग्यता

