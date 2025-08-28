Patrika LogoSwitch to English

IBPS Clerk 2025 Apply Online: आवेदन की आखिरी तारीख आज, जानें कैसे अपलोड करें हैंडरिटन डिक्लेरेशन

IBPS Clerk 2025 आवेदन की आखिरी तारीख आज है। उम्मीदवार ibps.in पर जाकर ऑनलाइन फॉर्म भर सकते हैं। जानें आवेदन प्रक्रिया, फीस, हैंडरिटन डिक्लेरेशन अपलोड करने का तरीका और प्रीलिम्स परीक्षा की तारीख।

भारत

Rahul Yadav

Aug 28, 2025

IBPS Clerk 2025 Apply Online
IBPS Clerk 2025 Apply Online (Image: Freepik)

IBPS Clerk 2025 Apply Online: आईबीपीएस क्लर्क 2025 के लिए ऑनलाइन आवेदन की अंतिम तारीख आज 28 अगस्त 2025 है। जो उम्मीदवार किसी कारण से अभी तक आवेदन फॉर्म भर नहीं पाए हैं वे जल्द से जल्द ibps.in पर जाकर अपना फॉर्म पूरा कर सकते हैं। आवेदन सफलतापूर्वक करने वाले उम्मीदवारों को प्रिलिम्स परीक्षा का एडमिट कार्ड जारी किया जाएगा।

IBPS Clerk 2025 परीक्षा कब होगी?

IBPS Clerk प्रिलिम्स परीक्षा 4, 5 और 11 अक्टूबर 2025 को आयोजित की जाएगी।

आवेदन शुल्क कितना लगेगा?

SC/ST/PwBD/ESM/DESM कैटेगेरी: 175 रुपये

अन्य कैटेगेरी के लिए: 850 रुपये

हैंडरिटन डिक्लेरेशन कैसे अपलोड करें?

आवेदन फॉर्म में हैंडरिटन डिक्लेरेशन अपलोड करने के लिए नीचे दिए गए स्टेप्स फॉलो करें।

  • आधिकारिक वेबसाइट ibps.in पर जाएं।
  • लॉगिन करें (यदि पहले से रजिस्टर्ड हैं)।
  • हैंडरिटन डिक्लेरेशन अपलोड करने के लिंक पर क्लिक करें।
  • अपने कंप्यूटर/मोबाइल से फाइल चुनें और अपलोड करें।
  • अपलोड की गई फाइल का प्रीव्यू चेक करें और पुष्टि के बाद सबमिट करें।

IBPS Clerk 2025 के लिए ऐसे करें आवेदन

  • आधिकारिक वेबसाइट पर जाएं और IBPS Clerk Apply Online लिंक पर क्लिक करें।
  • सभी जरूरी डिटेल्स भरकर रजिस्ट्रेशन पूरा करें।
  • लॉगिन करके एप्लीकेशन फॉर्म भरें।
  • स्कैन की हुई फोटो, सिग्नेचर, बाएं अंगूठे का निशान और हैंडरिटन डिक्लेरेशन अपलोड करें।
  • ऑनलाइन आवेदन शुल्क का भुगतान करें और फॉर्म सबमिट करें।

उम्मीदवारों को सलाह दी जाती है कि वे आज ही अपना फॉर्म भरें क्योंकि आवेदन की अंतिम तारीख आज समाप्त हो रही है।

Published on:

28 Aug 2025 08:52 am

IBPS Clerk 2025 Apply Online: आवेदन की आखिरी तारीख आज, जानें कैसे अपलोड करें हैंडरिटन डिक्लेरेशन

