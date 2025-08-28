IBPS Clerk 2025 Apply Online: आवेदन की आखिरी तारीख आज, जानें कैसे अपलोड करें हैंडरिटन डिक्लेरेशन

IBPS Clerk 2025 Apply Online: आईबीपीएस क्लर्क 2025 के लिए ऑनलाइन आवेदन की अंतिम तारीख आज 28 अगस्त 2025 है। जो उम्मीदवार किसी कारण से अभी तक आवेदन फॉर्म भर नहीं पाए हैं वे जल्द से जल्द ibps.in पर जाकर अपना फॉर्म पूरा कर सकते हैं। आवेदन सफलतापूर्वक करने वाले उम्मीदवारों को प्रिलिम्स परीक्षा का एडमिट कार्ड जारी किया जाएगा।