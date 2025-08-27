UPSSSC PET Exam City: परीक्षा की तारीख और एग्जाम सिटी स्लिप जारी, ऐसे डाउनलोड करें

UPSSSC PET Exam City: उत्तर प्रदेश अधीनस्थ सेवा चयन आयोग (UPSSSC) ने Preliminary Eligibility Test 2025 के लिए परीक्षा शहर की जानकारी जारी कर दी है। अभ्यर्थी आयोग की आधिकारिक वेबसाइट upsssc.gov.in पर जाकर अपने लॉगिन डिटेल्स डालकर परीक्षा शहर की स्लिप डाउनलोड कर सकते हैं।
महत्वपूर्ण बात यह है कि यह सिटी स्लिप केवल परीक्षा शहर की जानकारी देती है जबकि असली एडमिट कार्ड परीक्षा से 2-3 दिन पहले जारी किया जाएगा। अभ्यर्थियों को परीक्षा केंद्र पर प्रवेश के लिए एडमिट कार्ड अनिवार्य रूप से साथ ले जाना होगा।
UPSSSC PET 2025 की परीक्षा 6 और 7 सितंबर 2025 को पूरे प्रदेश में विभिन्न केंद्रों पर आयोजित होगी। परीक्षा दो शिफ्ट में होगी।
पहली शिफ्ट: सुबह 10 बजे से 12 बजे तक
दूसरी शिफ्ट: दोपहर 3 बजे से 5 बजे तक
अभ्यर्थियों को सिटी स्लिप या एडमिट कार्ड डाउनलोड करने के लिए निम्न जानकारी की जरूरत होगी।