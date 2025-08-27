UPSSSC PET Exam City: परीक्षा की तारीख और एग्जाम सिटी स्लिप जारी, ऐसे डाउनलोड करें

UPSSSC PET Exam City: उत्तर प्रदेश अधीनस्थ सेवा चयन आयोग (UPSSSC) ने Preliminary Eligibility Test 2025 के लिए परीक्षा शहर की जानकारी जारी कर दी है। अभ्यर्थी आयोग की आधिकारिक वेबसाइट upsssc.gov.in पर जाकर अपने लॉगिन डिटेल्स डालकर परीक्षा शहर की स्लिप डाउनलोड कर सकते हैं।