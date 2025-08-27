BPSC ने निकाली पॉलिटेक्निक कॉलेजों में विभागाध्यक्ष के पदों पर भर्ती, जानें योग्यता और सैलरी

BPSC Polytechnic HOD vacancy: बिहार लोक सेवा आयोग (BPSC) ने अब राज्य के राजकीय पॉलिटेक्निक और महिला पॉलिटेक्निक संस्थानों में विभागाध्यक्ष (HOD) के पदों पर भर्ती का ऐलान किया है। इस भर्ती अभियान के जरिए कुल 218 पदों को भरा जाएगा।