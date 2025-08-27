Patrika LogoSwitch to English

BPSC ने निकाली पॉलिटेक्निक कॉलेजों में विभागाध्यक्ष के पदों पर भर्ती, जानें योग्यता और सैलरी

BPSC Polytechnic HOD Vacancy 2025: बिहार पॉलिटेक्निक कॉलेजों में विभागाध्यक्ष के 218 पदों पर भर्ती के लिए नोटिफिकेशन जारी कर दिया गया है। जानें योग्यता, आवेदन की तारीख और कितनी मिलेगी सैलरी?

पटना

Rahul Yadav

Aug 27, 2025

BPSC Polytechnic HOD vacancy
BPSC Polytechnic HOD vacancy (Image: Official Website BPSC)

BPSC Polytechnic HOD vacancy: बिहार लोक सेवा आयोग (BPSC) ने अब राज्य के राजकीय पॉलिटेक्निक और महिला पॉलिटेक्निक संस्थानों में विभागाध्यक्ष (HOD) के पदों पर भर्ती का ऐलान किया है। इस भर्ती अभियान के जरिए कुल 218 पदों को भरा जाएगा।

कब से शुरू होगी आवेदन प्रक्रिया?

इस भर्ती के लिए ऑनलाइन आवेदन प्रक्रिया 2 सितंबर 2025 से शुरू होकर 30 सितंबर 2025 तक चलेगी। इच्छुक और योग्य उम्मीदवार आवेदन की शुरुआत होने पर आधिकारिक वेबसाइट bpsc.bihar.gov.in पर जाकर रजिस्ट्रेशन कर सकेंगे।

किन-किन विभागों में खाली हैं पद?

इस बार की भर्ती में मैकेनिकल इंजीनियरिंग, कंप्यूटर साइंस इंजीनियरिंग, इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग समेत कई विभागों के लिए विभागाध्यक्षों की नियुक्ति की जाएगी।

क्या हैं पात्रता मानदंड?

  • उम्मीदवार के पास संबंधित विषय में पीएचडी की उपाधि होनी चाहिए।
  • इसके साथ ही उद्योग या शिक्षण क्षेत्र में अनुभव होना अनिवार्य है।
  • न्यूनतम आयु सीमा 33 वर्ष (1 अगस्त 2025 तक) रखी गई है जबकि अधिकतम आयु सीमा निर्धारित नहीं की गई है।
  • विभागवार योग्यता मानक अलग-अलग हैं, इसलिए उम्मीदवारों को आवेदन से पहले आधिकारिक अधिसूचना ध्यान से पढ़नी चाहिए।

कितनी मिलेगी सैलरी?

चयनित उम्मीदवारों को लेवल 13A1 के तहत शुरुआती वेतन 1,31,400 रुपये प्रति महीने दिया जाएगा।

चयन प्रक्रिया?

इस भर्ती में लिखित परीक्षा का आयोजन नहीं किया जाएगा। योग्य उम्मीदवारों का चयन निम्न आधारों पर होगा।

  • शैक्षणिक योग्यता और रिकॉर्ड
  • शिक्षण अनुभव
  • अकादमिक प्रदर्शन
  • विषय संबंधी ज्ञान और शिक्षण कौशल
  • साक्षात्कार (इंटरव्यू)

बिहार में सरकारी नौकरी का सपना देख रहे उम्मीदवारों के लिए यह एक बेहतरीन मौका है। इच्छुक उम्मीदवार समय रहते आवेदन करें और अधिक जानकारी के लिए bpsc.bihar.gov.in पर जारी अधिसूचना देखें।

