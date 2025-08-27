BPSC ने निकाली पॉलिटेक्निक कॉलेजों में विभागाध्यक्ष के पदों पर भर्ती, जानें योग्यता और सैलरी

BPSC Polytechnic HOD vacancy: बिहार लोक सेवा आयोग (BPSC) ने अब राज्य के राजकीय पॉलिटेक्निक और महिला पॉलिटेक्निक संस्थानों में विभागाध्यक्ष (HOD) के पदों पर भर्ती का ऐलान किया है। इस भर्ती अभियान के जरिए कुल 218 पदों को भरा जाएगा।
इस भर्ती के लिए ऑनलाइन आवेदन प्रक्रिया 2 सितंबर 2025 से शुरू होकर 30 सितंबर 2025 तक चलेगी। इच्छुक और योग्य उम्मीदवार आवेदन की शुरुआत होने पर आधिकारिक वेबसाइट bpsc.bihar.gov.in पर जाकर रजिस्ट्रेशन कर सकेंगे।
इस बार की भर्ती में मैकेनिकल इंजीनियरिंग, कंप्यूटर साइंस इंजीनियरिंग, इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग समेत कई विभागों के लिए विभागाध्यक्षों की नियुक्ति की जाएगी।
चयनित उम्मीदवारों को लेवल 13A1 के तहत शुरुआती वेतन 1,31,400 रुपये प्रति महीने दिया जाएगा।
इस भर्ती में लिखित परीक्षा का आयोजन नहीं किया जाएगा। योग्य उम्मीदवारों का चयन निम्न आधारों पर होगा।
बिहार में सरकारी नौकरी का सपना देख रहे उम्मीदवारों के लिए यह एक बेहतरीन मौका है। इच्छुक उम्मीदवार समय रहते आवेदन करें और अधिक जानकारी के लिए bpsc.bihar.gov.in पर जारी अधिसूचना देखें।