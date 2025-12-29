कौन हैं ‘ईश्वर के अस्तित्व’ पर जावेद अख्तर से बहस करने वाले Mufti Shamail Nadwi? इस विषय पर कर रहे पीएचडी

मुफ्ती शमाइल नदवी का पूरा नाम शमाइल अहमद अब्दुल्ला है। उनका जन्म 7 जून 1998 को कोलकाता, पश्चिम बंगाल में हुआ। उनके पिता मौलाना अबु सईद कोलकाता के जाने-माने इस्लामिक विद्वानों में गिने जाते हैं। धार्मिक परिवेश में पले-बढ़े शमाइल का रुझान बचपन से ही धर्म और दर्शन की ओर रहा। कोलकाता में प्रारंभिक शिक्षा और कुरान की बुनियादी तालीम लेने के बाद शमाइल अहमद अब्दुल्ला ने वर्ष 2014 में उत्तर प्रदेश के लखनऊ स्थित दारुल उलूम नदवतुल उलेमा में दाखिला लिया। यहां उन्होंने लगभग छह वर्षों तक इस्लामिक धर्मशास्त्र की पढ़ाई की और मुफ्ती की डिग्री हासिल की। इस दौरान कुरान, हदीस और फ़िक़्ह (इस्लामी कानून) जैसे विषयों में विशेषज्ञता प्राप्त की।