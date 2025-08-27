एमपी एक्साइज कांस्टेबल परीक्षा डेट जारी, इस तारीख को होगा एग्जाम, एडमिट कार्ड कब?

MP Excise Constable Exam 2025: मध्य प्रदेश कर्मचारी चयन बोर्ड यानी MPESB ने आबकारी आरक्षक (Excise Constable) भर्ती परीक्षा 2025 की तारीख घोषित कर दी है। लिखित परीक्षा 9 सितंबर 2025 को प्रदेशभर में विभिन्न परीक्षा केंद्रों पर किया जाएगा। उम्मीदवारों का एडमिट कार्ड जल्द ही बोर्ड की आधिकारिक वेबसाइट esb.mp.gov.in पर जारी किया जाएगा।