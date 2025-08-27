एमपी एक्साइज कांस्टेबल परीक्षा डेट जारी, इस तारीख को होगा एग्जाम, एडमिट कार्ड कब?

MP Excise Constable Exam 2025: मध्य प्रदेश कर्मचारी चयन बोर्ड यानी MPESB ने आबकारी आरक्षक (Excise Constable) भर्ती परीक्षा 2025 की तारीख घोषित कर दी है। लिखित परीक्षा 9 सितंबर 2025 को प्रदेशभर में विभिन्न परीक्षा केंद्रों पर किया जाएगा। उम्मीदवारों का एडमिट कार्ड जल्द ही बोर्ड की आधिकारिक वेबसाइट esb.mp.gov.in पर जारी किया जाएगा।
इस भर्ती अभियान के तहत राज्यभर में कुल 253 आबकारी आरक्षक पदों को भरा जाएगा। चयन प्रक्रिया में लिखित परीक्षा के अलावा शारीरिक दक्षता परीक्षा (PET), डाक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन (DV) और मेडिकल टेस्ट भी शामिल होंगे।
परीक्षा के लिए एडमिट कार्ड जल्द ही जारी किया जाएगा। उम्मीदवार लॉगिन क्रेडेंशियल्स (रजिस्ट्रेशन नंबर और पासवर्ड) का उपयोग करके वेबसाइट से अपना हॉल टिकट डाउनलोड कर सकेंगे। हॉल टिकट के साथ फोटो पहचान पत्र ले जाना अनिवार्य होगा।
इस भर्ती की लिखित परीक्षा ऑनलाइन मोड में होगी। परीक्षा में कुल 100 प्रश्न पूछे जाएंगे जो तीन खंडों में बंटे होंगे।
|विषय
|अंक
|सामान्य ज्ञान और लॉजिक
|40 अंक
|बौद्धिक क्षमता व मानसिक योग्यता
|30 अंक
|गणित व सरल अंकगणित
|30 अंक
उम्मीदवारों को सलाह दी जाती है कि एडमिट कार्ड डाउनलोड करने के बाद उसमें दर्ज सभी डिटेल्स ध्यान से चेक कर लें। प्रवेश पत्र पर नीचे दी जा रही डिटेल्स दी गयी होंगी।
यदि किसी भी जानकारी में गलती हो तो तुरंत बोर्ड से संपर्क करना चाहिए।
उम्मीदवार esb.mp.gov.in पर जाकर परीक्षा से संबंधित नोटिस, एडमिट कार्ड और आगे की अपडेट्स देख सकते हैं।