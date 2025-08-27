Patrika LogoSwitch to English

एमपी एक्साइज कांस्टेबल परीक्षा डेट जारी, इस तारीख को होगा एग्जाम, एडमिट कार्ड कब?

MP Excise Constable Exam Date 2025 आउट, परीक्षा 9 सितंबर को होगी। उम्मीदवार एडमिट कार्ड esb.mp.gov.in से डाउनलोड कर सकेंगे। पूरी जानकारी के लिए पढ़ें खबर।

भोपाल

Rahul Yadav

Aug 27, 2025

MP Excise Constable Exam 2025
MP Excise Constable Exam 2025 (Image: Freepik)

MP Excise Constable Exam 2025: मध्य प्रदेश कर्मचारी चयन बोर्ड यानी MPESB ने आबकारी आरक्षक (Excise Constable) भर्ती परीक्षा 2025 की तारीख घोषित कर दी है। लिखित परीक्षा 9 सितंबर 2025 को प्रदेशभर में विभिन्न परीक्षा केंद्रों पर किया जाएगा। उम्मीदवारों का एडमिट कार्ड जल्द ही बोर्ड की आधिकारिक वेबसाइट esb.mp.gov.in पर जारी किया जाएगा।

कितने पदों पर हो रही भर्ती?

इस भर्ती अभियान के तहत राज्यभर में कुल 253 आबकारी आरक्षक पदों को भरा जाएगा। चयन प्रक्रिया में लिखित परीक्षा के अलावा शारीरिक दक्षता परीक्षा (PET), डाक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन (DV) और मेडिकल टेस्ट भी शामिल होंगे।

कब आएगा MP Excise Constable Admit Card 2025?

परीक्षा के लिए एडमिट कार्ड जल्द ही जारी किया जाएगा। उम्मीदवार लॉगिन क्रेडेंशियल्स (रजिस्ट्रेशन नंबर और पासवर्ड) का उपयोग करके वेबसाइट से अपना हॉल टिकट डाउनलोड कर सकेंगे। हॉल टिकट के साथ फोटो पहचान पत्र ले जाना अनिवार्य होगा।

क्या है लिखित परीक्षा पैटर्न?

इस भर्ती की लिखित परीक्षा ऑनलाइन मोड में होगी। परीक्षा में कुल 100 प्रश्न पूछे जाएंगे जो तीन खंडों में बंटे होंगे।

विषयअंक
सामान्य ज्ञान और लॉजिक40 अंक
बौद्धिक क्षमता व मानसिक योग्यता30 अंक
गणित व सरल अंकगणित30 अंक

एडमिट कार्ड पर क्या होगी जानकारी?

उम्मीदवारों को सलाह दी जाती है कि एडमिट कार्ड डाउनलोड करने के बाद उसमें दर्ज सभी डिटेल्स ध्यान से चेक कर लें। प्रवेश पत्र पर नीचे दी जा रही डिटेल्स दी गयी होंगी।

  • अभ्यर्थी का नाम और फोटो
  • जन्म तिथि
  • रोल नंबर
  • परीक्षा केंद्र का पता
  • परीक्षा की तारीख और समय
  • उम्मीदवार का हस्ताक्षर और अन्य जरूरी डिटेल्स

यदि किसी भी जानकारी में गलती हो तो तुरंत बोर्ड से संपर्क करना चाहिए।

उम्मीदवार esb.mp.gov.in पर जाकर परीक्षा से संबंधित नोटिस, एडमिट कार्ड और आगे की अपडेट्स देख सकते हैं।

Hindi News / Education News / एमपी एक्साइज कांस्टेबल परीक्षा डेट जारी, इस तारीख को होगा एग्जाम, एडमिट कार्ड कब?

