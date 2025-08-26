Patrika LogoSwitch to English

Jamia Millia Islamia ने लॉन्च किए नए यूजी प्रोग्राम, अब जर्मन और जापानी भाषा की भी कर सकेंगे पढ़ाई

Jamia Millia Islamia ने सत्र 2025-26 के लिए नए यूजी प्रोग्राम लॉन्च किए हैं। अब छात्र जर्मन और जापानी भाषा की पढ़ाई के साथ-साथ चाइल्ड गाइडेंस एंड काउंसलिंग में एडवांस डिप्लोमा भी कर सकते हैं, डिटेल्स के लिए पढ़ें खबर।

भारत

Rahul Yadav

Aug 26, 2025

jamia millia islamia course admissions
jamia millia islamia course admissions (Image: jamia millia islamia)

Jamia Millia Islamia: जामिया मिल्लिया इस्लामिया ने शैक्षणिक सत्र 2025-26 के लिए छात्रों के लिए नए अवसर खोले हैं। विश्वविद्यालय ने पहली बार बैचलर ऑफ आर्ट्स (BA) इन जर्मन स्टडीज और जापानी स्टडीज की शुरुआत की है। इसके साथ ही एडवांस डिप्लोमा इन चाइल्ड गाइडेंस एंड काउंसलिंग को भी शामिल किया गया है।

नई शिक्षा नीति के तहत कोर्स

ये सभी प्रोग्राम्स राष्ट्रीय शिक्षा नीति (NEP) 2025 के तहत पेश किए गए फोर-ईयर अंडरग्रेजुएट प्रोग्राम (FYUUP) का हिस्सा हैं। जर्मन और जापानी स्टडीज कोर्स न केवल भाषा सिखाने पर केंद्रित हैं बल्कि छात्रों को सांस्कृतिक समझ, अनुवाद, इंटरप्रिटेशन और इंडस्ट्री से जुड़े कौशल भी सिखाएंगे।

काउंसलिंग डिप्लोमा से करियर के अवसर

एडवांस डिप्लोमा इन चाइल्ड गाइडेंस एंड काउंसलिंग को रिहैबिलिटेशन काउंसिल ऑफ इंडिया (RCI) से मान्यता प्राप्त है। इस डिप्लोमा के बाद छात्र एक RCI अप्रूव्ड काउंसलर के रूप में काम कर सकते हैं। रोजगार के अवसर शिक्षा संस्थानों, अस्पतालों, क्लीनिकों, हेल्थकेयर सेंटर्स, सरकारी संस्थाओं और एनजीओ तक उपलब्ध होंगे।

आवेदन कैसे करें?

  • इच्छुक उम्मीदवार आधिकारिक लिंक पर जाकर आवेदन कर सकते हैं।
  • सबसे पहले New Registration पर क्लिक करना होगा।
  • जरूरी डिटेल्स भरने के बाद कोर्स का चयन कर सकते हैं।
  • सफलतापूर्वक रजिस्ट्रेशन के बाद दाखिला प्रक्रिया पूरी हो जाएगी।

सांस्कृतिक संबंधों को मिलेगा बढ़ावा

जामिया मिल्लिया इस्लामिया का मानना है कि इन भाषा-आधारित कोर्सों से भारत और जापान व यूरोप के बीच सांस्कृतिक और पेशेवर संबंध और मजबूत होंगे।

शिक्षा

26 Aug 2025 11:23 am

