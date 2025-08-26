Jamia Millia Islamia ने लॉन्च किए नए यूजी प्रोग्राम, अब जर्मन और जापानी भाषा की भी कर सकेंगे पढ़ाई

Jamia Millia Islamia: जामिया मिल्लिया इस्लामिया ने शैक्षणिक सत्र 2025-26 के लिए छात्रों के लिए नए अवसर खोले हैं। विश्वविद्यालय ने पहली बार बैचलर ऑफ आर्ट्स (BA) इन जर्मन स्टडीज और जापानी स्टडीज की शुरुआत की है। इसके साथ ही एडवांस डिप्लोमा इन चाइल्ड गाइडेंस एंड काउंसलिंग को भी शामिल किया गया है।
ये सभी प्रोग्राम्स राष्ट्रीय शिक्षा नीति (NEP) 2025 के तहत पेश किए गए फोर-ईयर अंडरग्रेजुएट प्रोग्राम (FYUUP) का हिस्सा हैं। जर्मन और जापानी स्टडीज कोर्स न केवल भाषा सिखाने पर केंद्रित हैं बल्कि छात्रों को सांस्कृतिक समझ, अनुवाद, इंटरप्रिटेशन और इंडस्ट्री से जुड़े कौशल भी सिखाएंगे।
एडवांस डिप्लोमा इन चाइल्ड गाइडेंस एंड काउंसलिंग को रिहैबिलिटेशन काउंसिल ऑफ इंडिया (RCI) से मान्यता प्राप्त है। इस डिप्लोमा के बाद छात्र एक RCI अप्रूव्ड काउंसलर के रूप में काम कर सकते हैं। रोजगार के अवसर शिक्षा संस्थानों, अस्पतालों, क्लीनिकों, हेल्थकेयर सेंटर्स, सरकारी संस्थाओं और एनजीओ तक उपलब्ध होंगे।
जामिया मिल्लिया इस्लामिया का मानना है कि इन भाषा-आधारित कोर्सों से भारत और जापान व यूरोप के बीच सांस्कृतिक और पेशेवर संबंध और मजबूत होंगे।