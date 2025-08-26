Jamia Millia Islamia ने लॉन्च किए नए यूजी प्रोग्राम, अब जर्मन और जापानी भाषा की भी कर सकेंगे पढ़ाई

Jamia Millia Islamia: जामिया मिल्लिया इस्लामिया ने शैक्षणिक सत्र 2025-26 के लिए छात्रों के लिए नए अवसर खोले हैं। विश्वविद्यालय ने पहली बार बैचलर ऑफ आर्ट्स (BA) इन जर्मन स्टडीज और जापानी स्टडीज की शुरुआत की है। इसके साथ ही एडवांस डिप्लोमा इन चाइल्ड गाइडेंस एंड काउंसलिंग को भी शामिल किया गया है।