भारतीय स्टेट बैंक क्लर्क के लिए 5000 से ज्यादा पदों पर आवेदन की डेडलाइन आज, तुरंत करें अप्लाई

SBI Clerk Recruitment 2025: भारतीय स्टेट बैंक (SBI) ने क्लर्क (जूनियर एसोसिएट) पदों पर भर्ती के लिए आवेदन प्रक्रिया शुरू की थी, जिसकी आखिरी तारीख आज यानि 26 अगस्त 2025 है। इस भर्ती अभियान के माध्यम से 5000 से ज्यादा पदों को भरा जाएगा। यह मौका उन युवाओं के लिए सुनहरा अवसर है जो बैंकिंग सेक्टर में अपना करियर बनाना चाहते हैं।
इस बार SBI ने 5,180 क्लर्क पदों पर भर्ती का ऐलान किया है। देशभर में इन पदों के लिए प्रतियोगिता कड़ी रहने की संभावना है क्योंकि यह बैंकिंग क्षेत्र की सबसे लोकप्रिय परीक्षाओं में से एक है।
प्रारंभिक परीक्षा (Prelims): सितंबर 2025 (संभावित)
मुख्य परीक्षा (Mains): नवंबर 2025 (संभावित)
उम्मीदवारों को दोनों परीक्षाओं में प्रदर्शन के आधार पर चयनित किया जाएगा।
आयु सीमा: आवेदक की आयु 1 अप्रैल 2025 तक 20 से 28 वर्ष के बीच होनी चाहिए।
जन्म तिथि शर्त: 2 अप्रैल 1997 से पहले और 1 अप्रैल 2005 के बाद जन्मे उम्मीदवार पात्र नहीं होंगे।
शैक्षिक योग्यता: उम्मीदवार के पास किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से ग्रेजुएशन डिग्री होना आवश्यक है।
अंतिम वर्ष के छात्र: जो छात्र अंतिम वर्ष में हैं वे भी आवेदन कर सकते हैं लेकिन उन्हें 31 दिसंबर 2025 तक स्नातक की डिग्री का प्रमाण प्रस्तुत करना होगा।
SBI क्लर्क भर्ती परीक्षा दो चरणों में होगी।
प्रारंभिक परीक्षा (Prelims): इसमें अंग्रेजी भाषा, तर्कशक्ति (Reasoning Ability) और गणित (Quantitative Aptitude) से प्रश्न पूछे जाएंगे।
मुख्य परीक्षा (Mains): इसमें सामान्य जागरूकता (General Awareness), बैंकिंग ज्ञान, अंग्रेजी भाषा, तर्कशक्ति और गणितीय क्षमता का मूल्यांकन होगा।
अगर आप बैंकिंग क्षेत्र में नौकरी पाना चाहते हैं तो यह एक बेहतरीन अवसर है। इसलिए देर न करें और जल्द से जल्द आवेदन प्रक्रिया पूरी करें।