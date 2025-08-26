भारतीय स्टेट बैंक क्लर्क के लिए 5000 से ज्यादा पदों पर आवेदन की डेडलाइन आज, तुरंत करें अप्लाई

SBI Clerk Recruitment 2025: भारतीय स्टेट बैंक (SBI) ने क्लर्क (जूनियर एसोसिएट) पदों पर भर्ती के लिए आवेदन प्रक्रिया शुरू की थी, जिसकी आखिरी तारीख आज यानि 26 अगस्त 2025 है। इस भर्ती अभियान के माध्यम से 5000 से ज्यादा पदों को भरा जाएगा। यह मौका उन युवाओं के लिए सुनहरा अवसर है जो बैंकिंग सेक्टर में अपना करियर बनाना चाहते हैं।