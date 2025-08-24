SBI PO Prelims Result 2025: जानें कब आएगा एसबीआई पीओ प्रीलिम्स का रिजल्ट, ऐसे आसानी से देख पाएंगे अपना स्कोर

SBI PO Prelims Result 2025: एसबीआई पीओ प्रीलिम्स रिजल्ट 2025 का इंतजार कर रहे उम्मीदवारों के लिए अच्छी खबर है। भारतीय स्टेट बैंक (SBI) जल्द ही प्रोबेशनरी ऑफिसर (PO) भर्ती का परिणाम घोषित करने वाला है। परीक्षा में शामिल उम्मीदवार एसबीआई की आधिकारिक वेबसाइट sbi.co.in पर जाकर अपना स्कोर चेक कर सकेंगे। प्रीलिम्स पास करने वाले उम्मीदवारों को अब मेन्स एग्जाम में बैठने का मौका मिलेगा।