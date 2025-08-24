SBI PO Prelims Result 2025: जानें कब आएगा एसबीआई पीओ प्रीलिम्स का रिजल्ट, ऐसे आसानी से देख पाएंगे अपना स्कोर

SBI PO Prelims Result 2025: एसबीआई पीओ प्रीलिम्स रिजल्ट 2025 का इंतजार कर रहे उम्मीदवारों के लिए अच्छी खबर है। भारतीय स्टेट बैंक (SBI) जल्द ही प्रोबेशनरी ऑफिसर (PO) भर्ती का परिणाम घोषित करने वाला है। परीक्षा में शामिल उम्मीदवार एसबीआई की आधिकारिक वेबसाइट sbi.co.in पर जाकर अपना स्कोर चेक कर सकेंगे। प्रीलिम्स पास करने वाले उम्मीदवारों को अब मेन्स एग्जाम में बैठने का मौका मिलेगा।
इस भर्ती अभियान के जरिए कुल 541 पदों को भरा जाएगा।
इनमें से 500 पद रेगुलर हैं जबकि 41 पद बैकलॉग कैटेगरी के लिए रखे गए हैं। चयन प्रक्रिया तीन चरणों; प्रीलिम्स, मेन्स और इंटरव्यू में होगी।
एसबीआई पीओ प्रीलिम्स परीक्षा 4 और 5 अगस्त 2025 को देशभर के कई सेंटरों पर आयोजित की गई थी। उम्मीद है कि रिजल्ट अगस्त के अंतिम सप्ताह या सितंबर के पहले हफ्ते में जारी कर दिया जाएगा। गौरतलब है कि मेन्स परीक्षा की संभावित तारीख 13 सितंबर 2025 है। ऐसे में रिजल्ट जल्द घोषित किया जाना लगभग तय है।
उम्मीदवारों को सलाह है कि sbi.co.in पर समय-समय पर चेक करते रहें ताकि कोई अपडेट मिस न हो।