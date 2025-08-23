एमसीसी ने राउंड 2 रजिस्ट्रेशन की तारीख बढ़ाई, 29 अगस्त से ऐसे करें आवेदन

MCC ने नोटिस में कहा है कि नई MBBS सीटों को राउंड 2 में शामिल करने के लिए राउंड 2 की प्रक्रिया 29 अगस्त से शुरू की जा रही है। पहले यह पंजीकरण प्रक्रिया 21 अगस्त 2025 से शुरू होने वाली थी और अंतिम तिथि 26 अगस्त 2025 तय थी। इस बदलाव का कारण नए सीट आवंटन को राउंड 2 में शामिल करना बताया गया है।