एमसीसी ने राउंड 2 रजिस्ट्रेशन की तारीख बढ़ाई, 29 अगस्त से ऐसे करें आवेदन

MCC NEET UG Counselling 2025: एमसीसी ने नीट यूजी काउंसिलिंग 2025 के राउंड 2 के लिए पंजीकरण प्रक्रिया की घोषणा कर दी है। अब इच्छुक उम्मीदवार 29 अगस्त 2025 से अपने आवेदन MCC की आधिकारिक वेबसाइट mcc.nic.in पर जमा कर सकते हैं। MCC ने बताया कि राउंड 2 का संशोधित शेड्यूल जल्द ही जारी किया जाएगा।
MCC ने नोटिस में कहा है कि नई MBBS सीटों को राउंड 2 में शामिल करने के लिए राउंड 2 की प्रक्रिया 29 अगस्त से शुरू की जा रही है। पहले यह पंजीकरण प्रक्रिया 21 अगस्त 2025 से शुरू होने वाली थी और अंतिम तिथि 26 अगस्त 2025 तय थी। इस बदलाव का कारण नए सीट आवंटन को राउंड 2 में शामिल करना बताया गया है।
इस संशोधन से पहले MCC ने नीट यूजी राउंड 1 का फाइनल सीट एलॉटमेंट परिणाम 13 अगस्त 2025 को जारी किया था। अब राउंड 2 के लिए नए उम्मीदवार और पहले से पंजीकृत उम्मीदवार आवेदन कर सकेंगे।
उम्मीदवार राउंड 2 के लिए नीचे दिए स्टेप्स को फॉलो करके अप्लाई कर सकते हैं।
उम्मीदवारों को सलाह दी जाती है कि वे MCC की आधिकारिक वेबसाइट पर समय-समय पर अपडेट चेक करते रहें ताकि राउंड 2 की पंजीकरण प्रक्रिया और संशोधित शेड्यूल की जानकारी समय पर मिल सके।