Patrika LogoSwitch to English

ताजा खबरें

राज्य

मौसम

TAFE MF Logo

बिहार चुनाव 2025

कुलिश जन्मशती वर्ष

पत्रिका स्पेशल

राष्ट्रीय

मनोरंजन

ज्योतिष

स्वास्थ्य

खेल

धर्म

राजनीति

विश्व

OTT

शिक्षा

ओपिनियन

ऑटो

टेक

गैजेट

लाइफस्टाइल

ब्यूटी

महिला

बिजनेस

क्राइम

जॉब्स

शॉर्ट्स
शॉर्ट्स
वेब स्टोरीज
वेब स्टोरीज
ई-पेपर

ई-पेपर

मेरी खबर

मेरी खबर

शॉर्ट्स

शॉर्ट्स

ई-पेपर

ई-पेपर

शिक्षा

एमसीसी ने राउंड 2 रजिस्ट्रेशन की तारीख बढ़ाई, 29 अगस्त से ऐसे करें आवेदन

MCC NEET UG Counselling 2025: एमसीसी ने नीट यूजी काउंसिलिंग 2025 राउंड 2 का रजिस्ट्रेशन 29 अगस्त से शुरू करने की घोषणा की है। देखें कैसे कर सकते हैं आवेदन।

भारत

Rahul Yadav

Aug 23, 2025

MCC NEET UG Counselling 2025
MCC NEET UG Counselling 2025

MCC NEET UG Counselling 2025: एमसीसी ने नीट यूजी काउंसिलिंग 2025 के राउंड 2 के लिए पंजीकरण प्रक्रिया की घोषणा कर दी है। अब इच्छुक उम्मीदवार 29 अगस्त 2025 से अपने आवेदन MCC की आधिकारिक वेबसाइट mcc.nic.in पर जमा कर सकते हैं। MCC ने बताया कि राउंड 2 का संशोधित शेड्यूल जल्द ही जारी किया जाएगा।

राउंड 2 रजिस्ट्रेशन की तारीख

MCC ने नोटिस में कहा है कि नई MBBS सीटों को राउंड 2 में शामिल करने के लिए राउंड 2 की प्रक्रिया 29 अगस्त से शुरू की जा रही है। पहले यह पंजीकरण प्रक्रिया 21 अगस्त 2025 से शुरू होने वाली थी और अंतिम तिथि 26 अगस्त 2025 तय थी। इस बदलाव का कारण नए सीट आवंटन को राउंड 2 में शामिल करना बताया गया है।

ये भी पढ़ें

UP Board Exam 2026: यूपी बोर्ड ने छात्रों को दिया एक और मौका, बढ़ाई 10वीं और 12वीं के एग्जाम रजिस्ट्रेशन की तारीखें
शिक्षा
UP Board Exam 2026

पिछले राउंड का अपडेट

इस संशोधन से पहले MCC ने नीट यूजी राउंड 1 का फाइनल सीट एलॉटमेंट परिणाम 13 अगस्त 2025 को जारी किया था। अब राउंड 2 के लिए नए उम्मीदवार और पहले से पंजीकृत उम्मीदवार आवेदन कर सकेंगे।

राउंड 2 के लिए ऐसे करें आवेदन

उम्मीदवार राउंड 2 के लिए नीचे दिए स्टेप्स को फॉलो करके अप्लाई कर सकते हैं।

  • MCC की आधिकारिक वेबसाइट mcc.nic.in पर जाएं।
  • होमपेज पर NEET UG Counselling Registration लिंक पर क्लिक करें।
  • अपनी जानकारी दर्ज करके रजिस्ट्रेशन करें और सबमिट करें।
  • लॉगिन करें और आवेदन फॉर्म भरें।
  • आवेदन शुल्क का भुगतान करें।
  • सबमिट करें और कन्फर्मेशन पेज डाउनलोड करें।
  • भविष्य के लिए इसका प्रिंटआउट सुरक्षित रखें।

उम्मीदवारों को सलाह दी जाती है कि वे MCC की आधिकारिक वेबसाइट पर समय-समय पर अपडेट चेक करते रहें ताकि राउंड 2 की पंजीकरण प्रक्रिया और संशोधित शेड्यूल की जानकारी समय पर मिल सके।

ये भी पढ़ें

RRB ALP City Intimation Slip 2025: रेलवे भर्ती बोर्ड ने जारी की एएलपी री-एग्जाम सिटी स्लिप, ऐसे करें डाउनलोड
शिक्षा
RRB ALP City Intimation Slip 2025

खबर शेयर करें:

संबंधित विषय:

शिक्षा

Updated on:

23 Aug 2025 06:22 pm

Published on:

23 Aug 2025 06:21 pm

Hindi News / Education News / एमसीसी ने राउंड 2 रजिस्ट्रेशन की तारीख बढ़ाई, 29 अगस्त से ऐसे करें आवेदन

ट्रेंडिंग वीडियो

Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Bihar Elections 2025

PM Modi

Asia Cup 2025

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Privacy Policy

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

This website follows the DNPA’s code of conduct

Code of Conduct

About Us

Grievance Policy

RSS

Copyright © 2025 Patrika Group. All Rights Reserved.