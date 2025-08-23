RRB ALP City Intimation Slip 2025: रेलवे भर्ती बोर्ड ने जारी की एएलपी री-एग्जाम सिटी स्लिप, ऐसे करें डाउनलोड

RRB ALP City Intimation Slip 2025: रेलवे भर्ती बोर्ड (RRB) ने असिस्टेंट लोको पायलट (ALP) भर्ती परीक्षा के री-एग्जाम को लेकर महत्वपूर्ण सूचना जारी कर दी है। बोर्ड ने परीक्षा के लिए सिटी इंटीमेशन स्लिप जारी कर दी है जिसे उम्मीदवार आधिकारिक वेबसाइट से डाउनलोड कर सकते हैं। यह परीक्षा उन अभ्यर्थियों के लिए रखी गई है जिन्हें पिछली परीक्षा में तकनीकी दिक्कतों का सामना करना पड़ा था।