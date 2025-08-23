Patrika LogoSwitch to English

RRB ALP City Intimation Slip 2025: रेलवे भर्ती बोर्ड ने जारी की एएलपी री-एग्जाम सिटी स्लिप, ऐसे करें डाउनलोड

RRB ALP City Intimation Slip 2025: RRB ALP री-एग्जाम 2025 की सिटी इंटीमेशन स्लिप जारी कर दी गई है। परीक्षा 31 अगस्त को होगी, एडमिट कार्ड 27 अगस्त से डाउनलोड कर सकेंगे।

भारत

Rahul Yadav

Aug 23, 2025

RRB ALP City Intimation Slip 2025
RRB ALP City Intimation Slip 2025

RRB ALP City Intimation Slip 2025: रेलवे भर्ती बोर्ड (RRB) ने असिस्टेंट लोको पायलट (ALP) भर्ती परीक्षा के री-एग्जाम को लेकर महत्वपूर्ण सूचना जारी कर दी है। बोर्ड ने परीक्षा के लिए सिटी इंटीमेशन स्लिप जारी कर दी है जिसे उम्मीदवार आधिकारिक वेबसाइट से डाउनलोड कर सकते हैं। यह परीक्षा उन अभ्यर्थियों के लिए रखी गई है जिन्हें पिछली परीक्षा में तकनीकी दिक्कतों का सामना करना पड़ा था।

कब होगा आरआरबी एएलपी री-एग्जाम 2025?

आरआरबी एएलपी री-एग्जाम का आयोजन 31 अगस्त 2025 को किया जाएगा। इससे पहले 15 जुलाई 2025 को परीक्षा हुई थी लेकिन तकनीकी गड़बड़ियों के कारण कई छात्रों की परीक्षा प्रभावित हुई थी। अब इन उम्मीदवारों को दोबारा परीक्षा देने का अवसर मिल रहा है।

एडमिट कार्ड कब जारी होगा?

री-एग्जाम के लिए एडमिट कार्ड परीक्षा से चार दिन पहले यानी 27 अगस्त 2025 के आसपास जारी किया जाएगा। अभ्यर्थियों को सलाह दी जाती है कि वे समय रहते अपना एडमिट कार्ड डाउनलोड कर लें क्योंकि इसके बिना परीक्षा केंद्र में प्रवेश की अनुमति नहीं दी जाएगी। एडमिट कार्ड के साथ एक फोटो आईडी प्रूफ (जैसे आधार कार्ड, पैन कार्ड या ड्राइविंग लाइसेंस) ले जाना भी जरूरी होगा।

कैसे डाउनलोड करें एडमिट कार्ड?

  • सबसे पहले आरआरबी की आधिकारिक वेबसाइट पर जाएं।
  • ALP CBT Admit Card 2025 लिंक पर क्लिक करें।
  • लॉगिन पेज पर मांगी गई जानकारी दर्ज करें।
  • सबमिट करने के बाद एडमिट कार्ड स्क्रीन पर दिखाई देगा।
  • डाउनलोड कर इसका प्रिंटआउट निकाल लें।

RRB ALP City Intimation Slip 2025 Link

कितने पदों पर होगी भर्ती?

इस भर्ती प्रक्रिया के माध्यम से 18799 पदों पर असिस्टेंट लोको पायलट की भर्ती की जाएगी। चयनित उम्मीदवारों को शुरुआती वेतन 19,900 रुपये प्रति माह मिलेगा। रेलवे भर्ती को लेकर युवाओं में खासा उत्साह है क्योंकि यह देश की सबसे बड़ी भर्ती प्रक्रियाओं में से एक है।

Updated on:

23 Aug 2025 04:29 pm

Published on:

23 Aug 2025 04:26 pm

