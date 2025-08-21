Patrika LogoSwitch to English

ताजा खबरें

राज्य

मौसम

TAFE MF Logo

बिहार चुनाव 2025

कुलिश जन्मशती वर्ष

पत्रिका स्पेशल

राष्ट्रीय

मनोरंजन

ज्योतिष

स्वास्थ्य

खेल

धर्म

राजनीति

विश्व

OTT

शिक्षा

ओपिनियन

ऑटो

टेक

गैजेट

लाइफस्टाइल

ब्यूटी

महिला

बिजनेस

क्राइम

जॉब्स

शॉर्ट्स
शॉर्ट्स
वेब स्टोरीज
वेब स्टोरीज
ई-पेपर

ई-पेपर

मेरी खबर

मेरी खबर

शॉर्ट्स

शॉर्ट्स

ई-पेपर

ई-पेपर

शिक्षा

BPSC 71st Exam Date 2025: अब इस डेट को होगी परीक्षा, जानें एडमिट कार्ड और भर्ती से जुड़ी अहम बातें

BPSC 71st Exam Date 2025: बिहार पब्लिक सर्विस कमीशन ने 71वीं प्रारंभिक परीक्षा की नई डेट जारी कर दी है। अब परीक्षा 13 सितंबर 2025 को आयोजित होगी। जानें भर्ती, पदों की संख्या और परीक्षा पैटर्न से जुड़ी पूरी जानकारी।

पटना

Rahul Yadav

Aug 21, 2025

BPSC 71st Exam Date 2025
BPSC 71st Exam Date 2025 (Image: BPSC Official Website)

BPSC 71st Exam Date 2025: बिहार लोक सेवा आयोग (BPSC) ने 71वीं संयुक्त प्रतियोगी प्रारंभिक परीक्षा 2025 की तारीख में बदलाव कर दिया है। पहले यह परीक्षा 10 सितंबर को आयोजित होनी थी लेकिन अब आयोग की नई परीक्षा कैलेंडर के अनुसार एग्जाम 13 सितंबर 2025 को पूरे राज्य में तय केंद्रों पर लिया जाएगा।

एडमिट कार्ड कब जारी होंगे? (BPSC 71st Exam Date 2025 Admit Card)

जिन अभ्यर्थियों ने इस परीक्षा के लिए आवेदन किया है वे अपने एडमिट कार्ड परीक्षा से करीब 10 दिन पहले डाउनलोड कर सकेंगे। अनुमान है कि एडमिट कार्ड 2 या 3 सितंबर 2025 तक बीपीएससी की आधिकारिक वेबसाइट पर उपलब्ध कराए जाएंगे। ध्यान रहे कि आयोग की तरफ से किसी भी उम्मीदवार को प्रवेश पत्र डाक या व्यक्तिगत रूप से नहीं भेजा जाएगा। सभी को इन्हें ऑनलाइन ही डाउनलोड करना होगा।

ये भी पढ़ें

बिहार में सरकारी नौकरी, BSSC इस साल 12,543 पदों पर करेगा भर्ती, देखें पूरी डिटेल
शिक्षा
BSSC Recruitment 2025

परीक्षा के दिन उम्मीदवारों को एडमिट कार्ड के साथ एक फोटो आईडी प्रूफ (आधार कार्ड, पैन कार्ड, वोटर आईडी, पासपोर्ट या ड्राइविंग लाइसेंस) ले जाना अनिवार्य होगा। इन डाक्यूमेंट्स के बिना परीक्षा केंद्र में प्रवेश नहीं दिया जाएगा।

कितने पदों पर होगी भर्ती?

बीपीएससी 71वीं परीक्षा के माध्यम से इस बार कुल 1298 पदों पर नियुक्तियां की जाएंगी। शुरुआत में यह संख्या 1250 थी लेकिन बाद में 14 और फिर 34 पद जोड़े जाने के बाद अब कुल रिक्तियां 1298 हो गई हैं।

परीक्षा पैटर्न (BPSC 71st Exam Date 2025 Exam Pattern)

इस परीक्षा में उम्मीदवारों से 150 बहुविकल्पीय प्रश्न पूछे जाएंगे, हर सवाल एक अंक का होगा। परीक्षा ऑफलाइन यानी पेन और पेपर मोड में होगी। पेपर को हल करने के लिए उम्मीदवारों को 2 घंटे (120 मिनट) का समय दिया जाएगा।

प्रीलिम्स पास करने वाले उम्मीदवारों को मुख्य परीक्षा में बैठने का मौका मिलेगा। इसके बाद मुख्य परीक्षा में क्वालीफाई करने वाले अभ्यर्थियों को इंटरव्यू के लिए बुलाया जाएगा। तीनों चरणों के बाद अंतिम मेरिट लिस्ट तैयार की जाएगी और सफल उम्मीदवारों को नियुक्ति मिलेगी।

ये भी पढ़ें

ग्रेजुएट युवाओं के लिए सुनहरा मौका, पंजाब एंड सिंध बैंक में निकली 750 पदों पर भर्ती, आज से करें आवेदन
शिक्षा
Punjab and Sindh Bank Vacancy 2025

खबर शेयर करें:

संबंधित विषय:

शिक्षा

Published on:

21 Aug 2025 05:43 pm

Hindi News / Education News / BPSC 71st Exam Date 2025: अब इस डेट को होगी परीक्षा, जानें एडमिट कार्ड और भर्ती से जुड़ी अहम बातें

ट्रेंडिंग वीडियो

Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Asia Cup 2025

PM Modi

Bihar Elections 2025

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Grievance Policy

This website follows the DNPA’s code of conduct

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

Privacy Policy

About Us

Code of Conduct

RSS

Copyright © 2025 Patrika Group. All Rights Reserved.