BPSC 71st Exam Date 2025: अब इस डेट को होगी परीक्षा, जानें एडमिट कार्ड और भर्ती से जुड़ी अहम बातें

जिन अभ्यर्थियों ने इस परीक्षा के लिए आवेदन किया है वे अपने एडमिट कार्ड परीक्षा से करीब 10 दिन पहले डाउनलोड कर सकेंगे। अनुमान है कि एडमिट कार्ड 2 या 3 सितंबर 2025 तक बीपीएससी की आधिकारिक वेबसाइट पर उपलब्ध कराए जाएंगे। ध्यान रहे कि आयोग की तरफ से किसी भी उम्मीदवार को प्रवेश पत्र डाक या व्यक्तिगत रूप से नहीं भेजा जाएगा। सभी को इन्हें ऑनलाइन ही डाउनलोड करना होगा।