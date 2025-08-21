BPSC 71st Exam Date 2025: अब इस डेट को होगी परीक्षा, जानें एडमिट कार्ड और भर्ती से जुड़ी अहम बातें

BPSC 71st Exam Date 2025: बिहार लोक सेवा आयोग (BPSC) ने 71वीं संयुक्त प्रतियोगी प्रारंभिक परीक्षा 2025 की तारीख में बदलाव कर दिया है। पहले यह परीक्षा 10 सितंबर को आयोजित होनी थी लेकिन अब आयोग की नई परीक्षा कैलेंडर के अनुसार एग्जाम 13 सितंबर 2025 को पूरे राज्य में तय केंद्रों पर लिया जाएगा।
जिन अभ्यर्थियों ने इस परीक्षा के लिए आवेदन किया है वे अपने एडमिट कार्ड परीक्षा से करीब 10 दिन पहले डाउनलोड कर सकेंगे। अनुमान है कि एडमिट कार्ड 2 या 3 सितंबर 2025 तक बीपीएससी की आधिकारिक वेबसाइट पर उपलब्ध कराए जाएंगे। ध्यान रहे कि आयोग की तरफ से किसी भी उम्मीदवार को प्रवेश पत्र डाक या व्यक्तिगत रूप से नहीं भेजा जाएगा। सभी को इन्हें ऑनलाइन ही डाउनलोड करना होगा।
परीक्षा के दिन उम्मीदवारों को एडमिट कार्ड के साथ एक फोटो आईडी प्रूफ (आधार कार्ड, पैन कार्ड, वोटर आईडी, पासपोर्ट या ड्राइविंग लाइसेंस) ले जाना अनिवार्य होगा। इन डाक्यूमेंट्स के बिना परीक्षा केंद्र में प्रवेश नहीं दिया जाएगा।
बीपीएससी 71वीं परीक्षा के माध्यम से इस बार कुल 1298 पदों पर नियुक्तियां की जाएंगी। शुरुआत में यह संख्या 1250 थी लेकिन बाद में 14 और फिर 34 पद जोड़े जाने के बाद अब कुल रिक्तियां 1298 हो गई हैं।
इस परीक्षा में उम्मीदवारों से 150 बहुविकल्पीय प्रश्न पूछे जाएंगे, हर सवाल एक अंक का होगा। परीक्षा ऑफलाइन यानी पेन और पेपर मोड में होगी। पेपर को हल करने के लिए उम्मीदवारों को 2 घंटे (120 मिनट) का समय दिया जाएगा।
प्रीलिम्स पास करने वाले उम्मीदवारों को मुख्य परीक्षा में बैठने का मौका मिलेगा। इसके बाद मुख्य परीक्षा में क्वालीफाई करने वाले अभ्यर्थियों को इंटरव्यू के लिए बुलाया जाएगा। तीनों चरणों के बाद अंतिम मेरिट लिस्ट तैयार की जाएगी और सफल उम्मीदवारों को नियुक्ति मिलेगी।