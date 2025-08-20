Patrika LogoSwitch to English

ग्रेजुएट युवाओं के लिए सुनहरा मौका, पंजाब एंड सिंध बैंक में निकली 750 पदों पर भर्ती, आज से करें आवेदन

Punjab and Sindh Bank Vacancy 2025: पंजाब एंड सिंध बैंक ने 750 अधिकारी पदों पर भर्ती निकाली है। ग्रेजुएट उम्मीदवार 20 अगस्त से 4 सितंबर 2025 तक ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं, जानें डिटेल्स।

भारत

Rahul Yadav

Aug 20, 2025

Punjab and Sindh Bank Vacancy 2025
Punjab and Sindh Bank Vacancy 2025 (Image: Gemini)

Punjab and Sindh Bank Vacancy 2025: बैंकिंग सेक्टर में नौकरी की तैयारी कर रहे युवाओं के लिए खुशखबरी है। पंजाब एंड सिंध बैंक ने स्थानीय बैंक अधिकारी (Local Bank Officer - LBO) पदों पर भर्ती निकाली है। इसके लिए आवेदन प्रक्रिया 20 अगस्त 2025 से शुरू हो चुकी है और इच्छुक उम्मीदवार 4 सितंबर 2025 तक ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं।

कितने पदों पर भर्ती?

इस भर्ती अभियान के तहत कुल 750 पदों को भरा जाएगा। पदों का बंटवारा अलग-अलग राज्यों के लिए किया गया है, जिनमें आंध्र प्रदेश (80), गुजरात (100), महाराष्ट्र (100), ओडिशा (85), तमिलनाडु (85), कर्नाटक (65), तेलंगाना (50), पंजाब (60), छत्तीसगढ़ (40), झारखंड (35), हिमाचल प्रदेश (30), असम (15) और पुडुचेरी (5) शामिल हैं।

योग्यता और उम्र सीमा

इन पदों के लिए आवेदन करने वाले उम्मीदवारों के पास किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से किसी भी स्ट्रीम में ग्रेजुएशन की डिग्री होना जरूरी है।

  • न्यूनतम आयु: 20 वर्ष
  • अधिकतम आयु: 30 वर्ष
  • आरक्षित वर्ग के उम्मीदवारों (SC, ST, OBC) को अधिकतम आयु सीमा में नियमानुसार छूट दी जाएगी।

आवेदन शुल्क

  • जनरल, OBC और EWS वर्ग: 850 रुपये + टैक्स
  • SC, ST और दिव्यांग उम्मीदवार: 100 रुपये + टैक्स

चयन प्रक्रिया

उम्मीदवारों का चयन लिखित परीक्षा, स्क्रीनिंग और इंटरव्यू के आधार पर होगा। केवल लिखित परीक्षा पास करने वाले ही इंटरव्यू राउंड तक पहुंच पाएंगे।

ऐसे करें आवेदन

  • सबसे पहले आधिकारिक वेबसाइट punjabandsindbank.co.in पर जाएं।
  • होम पेज पर दिए गए Recruitment टैब पर क्लिक करें।
  • LBO अप्लाई लिंक चुनें और ऑनलाइन आवेदन फॉर्म भरें।
  • जरूरी डाक्यूमेंट्स अपलोड करें और फीस जमा करें।
  • सबमिट करने के बाद एप्लीकेशन की प्रिंट कॉपी अपने पास सुरक्षित रखें।

Published on:

20 Aug 2025 05:40 pm

Hindi News / Education News / ग्रेजुएट युवाओं के लिए सुनहरा मौका, पंजाब एंड सिंध बैंक में निकली 750 पदों पर भर्ती, आज से करें आवेदन

