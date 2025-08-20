ग्रेजुएट युवाओं के लिए सुनहरा मौका, पंजाब एंड सिंध बैंक में निकली 750 पदों पर भर्ती, आज से करें आवेदन

Punjab and Sindh Bank Vacancy 2025: बैंकिंग सेक्टर में नौकरी की तैयारी कर रहे युवाओं के लिए खुशखबरी है। पंजाब एंड सिंध बैंक ने स्थानीय बैंक अधिकारी (Local Bank Officer - LBO) पदों पर भर्ती निकाली है। इसके लिए आवेदन प्रक्रिया 20 अगस्त 2025 से शुरू हो चुकी है और इच्छुक उम्मीदवार 4 सितंबर 2025 तक ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं।