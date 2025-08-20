Patrika LogoSwitch to English

NEET PG 2025 का परिणाम जारी, यहां देखें कैटेगरी वाइज कट-ऑफ और काउंसलिंग से जुड़ी डिटेल

NEET PG 2025 Cut Off: नीट पीजी 2025 का परिणाम जारी हो गया है सामान्य वर्ग की कट-ऑफ 276 अंक रही। यहां देखें कैटेगरी वाइज कट-ऑफ, 50% ऑल इंडिया कोटा मेरिट लिस्ट और काउंसलिंग से जुड़ी जानकारी।

भारत

Rahul Yadav

Aug 20, 2025

NEET PG 2025 Cut Off
NEET PG 2025 Cut Off (Image: Freepik)

NEET PG 2025 Cut Off: नेशनल बोर्ड ऑफ एग्जामिनेशंस इन मेडिकल साइंसेज (NBEMS) ने NEET PG 2025 का परिणाम घोषित कर दिया है। यह परीक्षा 3 अगस्त को आयोजित हुई थी और अब उम्मीदवार अपनी रैंक और स्कोर आधिकारिक वेबसाइट natboard.edu.in पर देख सकते हैं। स्कोरकार्ड 29 अगस्त से उपलब्ध होंगे और इन्हें केवल 6 महीने तक ही डाउनलोड किया जा सकेगा।

NEET PG 2025 Cut Off स्कोर जारी

NBEMS ने अलग-अलग कैटेगेरी के लिए न्यूनतम कट-ऑफ स्कोर जारी किए हैं।

  • सामान्य/ईडब्ल्यूएस: 276 अंक (50वां पर्सेंटाइल)
  • सामान्य PwBD: 255 अंक (45वां पर्सेंटाइल)
  • एससी/एसटी/ओबीसी: 235 अंक (40वां पर्सेंटाइल)
  • PwBD (एससी/एसटी/ओबीसी): 235 अंक (40वां पर्सेंटाइल)

50% ऑल इंडिया कोटा मेरिट लिस्ट

ऑल इंडिया 50% कोटा के लिए अलग मेरिट लिस्ट जारी की जाएगी। वहीं राज्य स्तरीय प्रवेश के लिए संबंधित राज्य प्राधिकरण अपनी-अपनी मेरिट लिस्ट और गाइडलाइंस जारी करेंगे।

परीक्षा से जुड़ी अहम बातें

  • परीक्षा एक ही शिफ्ट में हुई थी इसलिए स्कोर नॉर्मलाइजेशन नहीं किया गया।
  • सभी प्रश्न विशेषज्ञों ने ध्यान से चेक किए हैं और इनमें कोई गलती नहीं पाई गई।
  • अभी सभी उम्मीदवारों की पात्रता अस्थायी मानी जाएगी, डाक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन के बाद ही प्रवेश की पुष्टि होगी।

उम्मीदवारों के लिए जरूरी सूचना

अगर कोई उम्मीदवार अनुचित साधनों का प्रयोग करता पाया गया तो उसका परिणाम तुरंत रद्द कर दिया जाएगा और सख्त कार्रवाई की जाएगी। किसी भी सवाल या समस्या के लिए उम्मीदवार 011-45593000 पर संपर्क कर सकते हैं या NBEMS की आधिकारिक वेबसाइट के कम्युनिकेशन पोर्टल पर क्वेरी दर्ज कर सकते हैं।

Published on:

20 Aug 2025 12:45 pm

Hindi News / Education News / NEET PG 2025 का परिणाम जारी, यहां देखें कैटेगरी वाइज कट-ऑफ और काउंसलिंग से जुड़ी डिटेल

