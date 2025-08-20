NEET PG 2025 का परिणाम जारी, यहां देखें कैटेगरी वाइज कट-ऑफ और काउंसलिंग से जुड़ी डिटेल

NEET PG 2025 Cut Off: नेशनल बोर्ड ऑफ एग्जामिनेशंस इन मेडिकल साइंसेज (NBEMS) ने NEET PG 2025 का परिणाम घोषित कर दिया है। यह परीक्षा 3 अगस्त को आयोजित हुई थी और अब उम्मीदवार अपनी रैंक और स्कोर आधिकारिक वेबसाइट natboard.edu.in पर देख सकते हैं। स्कोरकार्ड 29 अगस्त से उपलब्ध होंगे और इन्हें केवल 6 महीने तक ही डाउनलोड किया जा सकेगा।
NBEMS ने अलग-अलग कैटेगेरी के लिए न्यूनतम कट-ऑफ स्कोर जारी किए हैं।
ऑल इंडिया 50% कोटा के लिए अलग मेरिट लिस्ट जारी की जाएगी। वहीं राज्य स्तरीय प्रवेश के लिए संबंधित राज्य प्राधिकरण अपनी-अपनी मेरिट लिस्ट और गाइडलाइंस जारी करेंगे।
अगर कोई उम्मीदवार अनुचित साधनों का प्रयोग करता पाया गया तो उसका परिणाम तुरंत रद्द कर दिया जाएगा और सख्त कार्रवाई की जाएगी। किसी भी सवाल या समस्या के लिए उम्मीदवार 011-45593000 पर संपर्क कर सकते हैं या NBEMS की आधिकारिक वेबसाइट के कम्युनिकेशन पोर्टल पर क्वेरी दर्ज कर सकते हैं।