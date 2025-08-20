NEET PG 2025 का परिणाम जारी, यहां देखें कैटेगरी वाइज कट-ऑफ और काउंसलिंग से जुड़ी डिटेल

NEET PG 2025 Cut Off: नेशनल बोर्ड ऑफ एग्जामिनेशंस इन मेडिकल साइंसेज (NBEMS) ने NEET PG 2025 का परिणाम घोषित कर दिया है। यह परीक्षा 3 अगस्त को आयोजित हुई थी और अब उम्मीदवार अपनी रैंक और स्कोर आधिकारिक वेबसाइट natboard.edu.in पर देख सकते हैं। स्कोरकार्ड 29 अगस्त से उपलब्ध होंगे और इन्हें केवल 6 महीने तक ही डाउनलोड किया जा सकेगा।