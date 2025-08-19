NEET PG Result 2025: जारी हो गया नीट पीजी का परिणाम, यहां ऐसे देखें अपना स्कोरकार्ड

NEET PG Result 2025: नेशनल बोर्ड ऑफ एग्जामिनेशन्स इन मेडिकल साइंसेज (NBEMS) ने आज NEET PG 2025 का रिजल्ट घोषित कर दिया है। जिन उम्मीदवारों ने यह परीक्षा दी थी वे अब अपना स्कोरकार्ड आधिकारिक वेबसाइट से देख और डाउनलोड कर सकते हैं।
इस साल NEET PG 2025 परीक्षा 3 अगस्त 2025 को सुबह 9 बजे से दोपहर 12:30 बजे तक एक ही शिफ्ट में आयोजित की गई थी।
उम्मीदवार अपना रिजल्ट और स्कोरकार्ड NBEMS की आधिकारिक वेबसाइट पर जाकर देख सकते हैं।
NEET PG परीक्षा हर साल आयोजित की जाती है ताकि उम्मीदवारों को MD (डॉक्टर ऑफ मेडिसिन), MS (मास्टर ऑफ सर्जरी) और पीजी डिप्लोमा कोर्स में एडमिशन मिल सके।
NEET PG 2025 का परिणाम अब घोषित हो चुका है। उम्मीदवार जल्द से जल्द अपना स्कोरकार्ड आधिकारिक वेबसाइट से डाउनलोड कर लें ताकि काउंसलिंग और एडमिशन प्रक्रिया में किसी तरह की दिक्कत न हो।