Patrika LogoSwitch to English

ताजा खबरें

राज्य

मौसम

TAFE MF Logo

बिहार चुनाव 2025

कुलिश जन्मशती वर्ष

पत्रिका स्पेशल

राष्ट्रीय

मनोरंजन

ज्योतिष

स्वास्थ्य

खेल

धर्म

राजनीति

विश्व

OTT

शिक्षा

ओपिनियन

ऑटो

टेक

गैजेट

लाइफस्टाइल

ब्यूटी

महिला

बिजनेस

क्राइम

जॉब्स

शॉर्ट्स
शॉर्ट्स
वेब स्टोरीज
वेब स्टोरीज
ई-पेपर

ई-पेपर

मेरी खबर

मेरी खबर

शॉर्ट्स

शॉर्ट्स

ई-पेपर

ई-पेपर

शिक्षा

NEET PG Result 2025: जारी हो गया नीट पीजी का परिणाम, यहां ऐसे देखें अपना स्कोरकार्ड

NEET PG Result 2025 घोषित हो चुका है। उम्मीदवार अपना स्कोरकार्ड NBEMS की आधिकारिक वेबसाइट nbe.edu.in और natboard.edu.in से डाउनलोड कर सकते हैं। यहां जानें रिजल्ट चेक करने का आसान तरीका।

भारत

Rahul Yadav

Aug 19, 2025

NEET PG Result 2025
NEET PG Result 2025 (Image: Gemini)

NEET PG Result 2025: नेशनल बोर्ड ऑफ एग्जामिनेशन्स इन मेडिकल साइंसेज (NBEMS) ने आज NEET PG 2025 का रिजल्ट घोषित कर दिया है। जिन उम्मीदवारों ने यह परीक्षा दी थी वे अब अपना स्कोरकार्ड आधिकारिक वेबसाइट से देख और डाउनलोड कर सकते हैं।

कब हुई थी NEET PG 2025 परीक्षा?

इस साल NEET PG 2025 परीक्षा 3 अगस्त 2025 को सुबह 9 बजे से दोपहर 12:30 बजे तक एक ही शिफ्ट में आयोजित की गई थी।

ये भी पढ़ें

NEET PG 2025: सरकारी मेडिकल कॉलेजों में दाखिले के लिए क्या रहेगी अनुमानित कटऑफ, देखें पूरी लिस्ट
शिक्षा
NEET PG 2025

कहां देखें NEET PG Result 2025?

उम्मीदवार अपना रिजल्ट और स्कोरकार्ड NBEMS की आधिकारिक वेबसाइट पर जाकर देख सकते हैं।

  • nbe.edu.in
  • natboard.edu.in

NEET PG Result 2025 का तरीका क्या है?

  • NBEMS की आधिकारिक वेबसाइट पर जाएं।
  • होमपेज पर NEET PG 2025 Result लिंक पर क्लिक करें।
  • अपना रजिस्ट्रेशन नंबर, जन्मतिथि और अन्य जानकारी दर्ज करें।
  • सबमिट करने के बाद रिजल्ट स्क्रीन पर दिखाई देगा।
  • स्कोरकार्ड डाउनलोड करें और उसका प्रिंट आउट ले लें।

NEET PG Result 2025 Direct Link

क्यों होता है NEET PG एग्जाम?

NEET PG परीक्षा हर साल आयोजित की जाती है ताकि उम्मीदवारों को MD (डॉक्टर ऑफ मेडिसिन), MS (मास्टर ऑफ सर्जरी) और पीजी डिप्लोमा कोर्स में एडमिशन मिल सके।

पिछले साल के टॉपर (NEET PG 2024)

  • डॉ. वैभव गर्ग (AIR 1)
  • डॉ. अंजलि शेखावत (AIR 2)
  • डॉ. साईकुमार (AIR 3)
  • डॉ. नैसर्गी अंकुर रावल (AIR 4)
  • डॉ. रवि बंसल (AIR 5)

NEET PG 2025 का परिणाम अब घोषित हो चुका है। उम्मीदवार जल्द से जल्द अपना स्कोरकार्ड आधिकारिक वेबसाइट से डाउनलोड कर लें ताकि काउंसलिंग और एडमिशन प्रक्रिया में किसी तरह की दिक्कत न हो।

ये भी पढ़ें

RPSC ने शुरू की सीनियर टीचर भर्ती की प्रक्रिया, 6500 पदों के लिए 17 सितंबर तक ऐसे करें आवेदन
शिक्षा
RPSC Senior Teacher Recruitment 2025

खबर शेयर करें:

संबंधित विषय:

शिक्षा

Published on:

19 Aug 2025 06:48 pm

Hindi News / Education News / NEET PG Result 2025: जारी हो गया नीट पीजी का परिणाम, यहां ऐसे देखें अपना स्कोरकार्ड

ट्रेंडिंग वीडियो

Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Asia Cup 2025

PM Modi

Bihar Elections 2025

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Grievance Policy

This website follows the DNPA’s code of conduct

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

Privacy Policy

About Us

Code of Conduct

RSS

Copyright © 2025 Patrika Group. All Rights Reserved.