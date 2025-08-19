NEET PG Result 2025: जारी हो गया नीट पीजी का परिणाम, यहां ऐसे देखें अपना स्कोरकार्ड

NEET PG Result 2025: नेशनल बोर्ड ऑफ एग्जामिनेशन्स इन मेडिकल साइंसेज (NBEMS) ने आज NEET PG 2025 का रिजल्ट घोषित कर दिया है। जिन उम्मीदवारों ने यह परीक्षा दी थी वे अब अपना स्कोरकार्ड आधिकारिक वेबसाइट से देख और डाउनलोड कर सकते हैं।