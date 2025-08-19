RPSC ने शुरू की सीनियर टीचर भर्ती की प्रक्रिया, 6500 पदों के लिए 17 सितंबर तक ऐसे करें आवेदन

RPSC Senior Teacher Recruitment 2025: राजस्थान लोक सेवा आयोग (RPSC) ने सीनियर टीचर भर्ती 2025 के लिए आवेदन प्रक्रिया शुरू कर दी है। इच्छुक उम्मीदवार आज यानी 19 अगस्त 2025 से ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। आवेदन की अंतिम तिथि 17 सितंबर 2025 निर्धारित की गई है। अभ्यर्थी आधिकारिक वेबसाइट rpsc.rajasthan.gov.in पर जाकर आवेदन कर सकते हैं।
इस भर्ती अभियान के तहत 6500 पद भरे जाएंगे।
भाषा विषय (हिंदी, अंग्रेजी, गणित, संस्कृत, उर्दू, पंजाबी, सिंधी, गुजराती): संबंधित विषय में स्नातक या समकक्ष डिग्री (UGC से मान्यता प्राप्त) और NCTE/सरकार से मान्यता प्राप्त शिक्षा में डिग्री/डिप्लोमा होना अनिवार्य होना चाहिए।
विज्ञान विषय: स्नातक डिग्री में कम से कम दो विषय जैसे भौतिकी, रसायन विज्ञान, प्राणीशास्त्र, वनस्पति विज्ञान, माइक्रोबायोलॉजी, बायोटेक्नोलॉजी या बायोकैमिस्ट्री होने चाहिए। साथ ही शिक्षा में डिग्री/डिप्लोमा होना आवश्यक है।
सामाजिक विज्ञान विषय: स्नातक स्तर पर कम से कम दो विषय इतिहास, भूगोल, अर्थशास्त्र, राजनीति विज्ञान, समाजशास्त्र, लोक प्रशासन या दर्शनशास्त्र होने चाहिए। साथ ही शिक्षा में डिग्री/डिप्लोमा आवश्यक है।
इच्छुक उम्मीदवारों को सलाह दी जाती है कि वे आवेदन करने से पहले आधिकारिक नोटिफिकेशन ध्यान से पढ़ें और सभी पात्रता शर्तें चेक कर लें।