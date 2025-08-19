Patrika LogoSwitch to English

ताजा खबरें

राज्य

मौसम

TAFE MF Logo

बिहार चुनाव 2025

कुलिश जन्मशती वर्ष

पत्रिका स्पेशल

राष्ट्रीय

मनोरंजन

ज्योतिष

स्वास्थ्य

खेल

धर्म

राजनीति

विश्व

OTT

शिक्षा

ओपिनियन

ऑटो

टेक

गैजेट

लाइफस्टाइल

ब्यूटी

महिला

बिजनेस

क्राइम

जॉब्स

शॉर्ट्स
शॉर्ट्स
वेब स्टोरीज
वेब स्टोरीज
ई-पेपर

ई-पेपर

मेरी खबर

मेरी खबर

शॉर्ट्स

शॉर्ट्स

ई-पेपर

ई-पेपर

शिक्षा

RPSC ने शुरू की सीनियर टीचर भर्ती की प्रक्रिया, 6500 पदों के लिए 17 सितंबर तक ऐसे करें आवेदन

RPSC Senior Teacher Recruitment 2025: आरपीएससी सीनियर टीचर भर्ती 2025 के लिए आवेदन प्रक्रिया शुरू हो गई है। उम्मीदवार 6500 पदों पर भर्ती के लिए 19 अगस्त से 17 सितंबर 2025 तक rpsc.rajasthan.gov.in पर ऐसे ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं।

जयपुर

Rahul Yadav

Aug 19, 2025

RPSC Senior Teacher Recruitment 2025
RPSC Senior Teacher Recruitment 2025

RPSC Senior Teacher Recruitment 2025: राजस्थान लोक सेवा आयोग (RPSC) ने सीनियर टीचर भर्ती 2025 के लिए आवेदन प्रक्रिया शुरू कर दी है। इच्छुक उम्मीदवार आज यानी 19 अगस्त 2025 से ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। आवेदन की अंतिम तिथि 17 सितंबर 2025 निर्धारित की गई है। अभ्यर्थी आधिकारिक वेबसाइट rpsc.rajasthan.gov.in पर जाकर आवेदन कर सकते हैं।

कितने पदों पर हो रही भर्ती?

इस भर्ती अभियान के तहत 6500 पद भरे जाएंगे।

ये भी पढ़ें

परीक्षा शुल्क में बदलाव के कारण BSSC CGL 4 के आवेदन प्रक्रिया स्थगित, नई तारीख जल्द
शिक्षा
BSSC CGL 4 Recruitment 2025

क्या है शैक्षणिक योग्यता?

भाषा विषय (हिंदी, अंग्रेजी, गणित, संस्कृत, उर्दू, पंजाबी, सिंधी, गुजराती): संबंधित विषय में स्नातक या समकक्ष डिग्री (UGC से मान्यता प्राप्त) और NCTE/सरकार से मान्यता प्राप्त शिक्षा में डिग्री/डिप्लोमा होना अनिवार्य होना चाहिए।

विज्ञान विषय: स्नातक डिग्री में कम से कम दो विषय जैसे भौतिकी, रसायन विज्ञान, प्राणीशास्त्र, वनस्पति विज्ञान, माइक्रोबायोलॉजी, बायोटेक्नोलॉजी या बायोकैमिस्ट्री होने चाहिए। साथ ही शिक्षा में डिग्री/डिप्लोमा होना आवश्यक है।

सामाजिक विज्ञान विषय: स्नातक स्तर पर कम से कम दो विषय इतिहास, भूगोल, अर्थशास्त्र, राजनीति विज्ञान, समाजशास्त्र, लोक प्रशासन या दर्शनशास्त्र होने चाहिए। साथ ही शिक्षा में डिग्री/डिप्लोमा आवश्यक है।

अप्लाई फीस कितनी है?

  • सामान्य वर्ग/पिछड़ा वर्ग (क्रीमी लेयर)/अति पिछड़ा वर्ग (क्रीमी लेयर): 600 रुपये
  • आरक्षित वर्ग (SC/ST/OBC-NCL/EWS/सहरिया जनजाति/दिव्यांग): 400 रुपये

RPSC Senior Teacher Recruitment 2025 के लिए ऐसे करें आवेदन

  • आधिकारिक वेबसाइट rpsc.rajasthan.gov.in पर जाएं।
  • होम पेज पर Apply Online लिंक पर क्लिक करें।
  • नया रजिस्ट्रेशन करें और लॉगिन डिटेल्स से लॉगिन करें।
  • आवेदन फॉर्म भरें और जरूरी डाक्यूमेंट्स अपलोड करें।
  • निर्धारित शुल्क का ऑनलाइन भुगतान करें।
  • फॉर्म सबमिट करने के बाद उसका प्रिंटआउट सुरक्षित रखें।

RPSC Senior Teacher Recruitment 2025 से जुड़ी जरूरी तारीखें

  • आवेदन शुरू: 19 अगस्त 2025
  • अंतिम तिथि: 17 सितंबर 2025

इच्छुक उम्मीदवारों को सलाह दी जाती है कि वे आवेदन करने से पहले आधिकारिक नोटिफिकेशन ध्यान से पढ़ें और सभी पात्रता शर्तें चेक कर लें।

ये भी पढ़ें

CBSE ने बदला बोर्ड परीक्षाओं की कॉपियों का मूल्यांकन तरीका, छात्रों को ऐसे होगा फायदा
शिक्षा
CBSE Updates

खबर शेयर करें:

संबंधित विषय:

शिक्षा

Published on:

19 Aug 2025 05:50 pm

Hindi News / Education News / RPSC ने शुरू की सीनियर टीचर भर्ती की प्रक्रिया, 6500 पदों के लिए 17 सितंबर तक ऐसे करें आवेदन

ट्रेंडिंग वीडियो

Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Asia Cup 2025

PM Modi

Bihar Elections 2025

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Grievance Policy

This website follows the DNPA’s code of conduct

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

Privacy Policy

About Us

Code of Conduct

RSS

Copyright © 2025 Patrika Group. All Rights Reserved.