RPSC ने शुरू की सीनियर टीचर भर्ती की प्रक्रिया, 6500 पदों के लिए 17 सितंबर तक ऐसे करें आवेदन

RPSC Senior Teacher Recruitment 2025: राजस्थान लोक सेवा आयोग (RPSC) ने सीनियर टीचर भर्ती 2025 के लिए आवेदन प्रक्रिया शुरू कर दी है। इच्छुक उम्मीदवार आज यानी 19 अगस्त 2025 से ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। आवेदन की अंतिम तिथि 17 सितंबर 2025 निर्धारित की गई है। अभ्यर्थी आधिकारिक वेबसाइट rpsc.rajasthan.gov.in पर जाकर आवेदन कर सकते हैं।