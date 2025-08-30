MCC ने बढ़ाई राउंड 1 काउंसलिंग के रिजाइन की डेडलाइन, बिना सिक्योरिटी डिपॉजिट गंवाए छात्र छोड़ सकेंगे सीट

NEET UG Counselling 2025: नीट यूजी काउंसलिंग 2025 में भाग ले रहे छात्रों के लिए मेडिकल काउंसलिंग कमेटी (MCC) ने एक बड़ा बदलाव किया है। राउंड-1 की सीट से रिजाइन देने की डेट अब बढ़ा दी गई है। पहले तय समय सीमा खत्म हो चुकी थी लेकिन अब उम्मीदवारों को 3 सितंबर 2025 शाम 5 बजे तक का समय दिया गया है।