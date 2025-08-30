Patrika LogoSwitch to English

MCC ने बढ़ाई राउंड 1 काउंसलिंग के रिजाइन की डेडलाइन, बिना सिक्योरिटी डिपॉजिट गंवाए छात्र छोड़ सकेंगे सीट

NEET UG Counselling 2025 राउंड-1 रिजाइन की डेडलाइन बढ़ा दी गई है। अब छात्र 3 सितंबर तक बिना सिक्योरिटी डिपॉजिट गंवाए अपनी सीट छोड़ सकते हैं, पढ़ें पूरी खबर।

भारत

Rahul Yadav

Aug 30, 2025

NEET UG Counselling 2025
NEET UG Counselling 2025

NEET UG Counselling 2025: नीट यूजी काउंसलिंग 2025 में भाग ले रहे छात्रों के लिए मेडिकल काउंसलिंग कमेटी (MCC) ने एक बड़ा बदलाव किया है। राउंड-1 की सीट से रिजाइन देने की डेट अब बढ़ा दी गई है। पहले तय समय सीमा खत्म हो चुकी थी लेकिन अब उम्मीदवारों को 3 सितंबर 2025 शाम 5 बजे तक का समय दिया गया है।

बिना सिक्योरिटी डिपॉजिट गंवाए कर सकेंगे रिजाइन

MCC की ओर से जारी नोटिस में कहा गया है कि उम्मीदवार यदि इस अवधि में अपनी सीट छोड़ते हैं तो उनका सिक्योरिटी डिपॉजिट जब्त नहीं किया जाएगा। यह उन छात्रों के लिए राहत है जो अलॉटेड सीट से खुश नहीं हैं और अगले राउंड्स में बेहतर विकल्प पाना चाहते हैं।

किसे कॉलेज जाकर रिजाइन करना होगा?

जिन उम्मीदवारों ने कॉलेज जॉइन कर लिया है और सीट कन्फर्मेशन लेटर ले लिया है उन्हें अपनी सीट छोड़ने के लिए फिजिकली कॉलेज जाकर रिजाइन लेटर लेना अनिवार्य है। जबकि जिन छात्रों ने अभी तक सीट कन्फर्मेशन लेटर नहीं लिया है उन्हें कॉलेज जाने की जरूरत नहीं है। ऐसे उम्मीदवारों को फ्री एग्जिट माना जाएगा।

ऑनलाइन रिजाइन लेटर जरूरी

MCC ने स्पष्ट किया है कि रिजाइन की प्रक्रिया पूरी करने के लिए कॉलेज से ऑनलाइन पोर्टल पर रिजाइन लेटर जनरेट करना जरूरी है। अगर यह लेटर MCC पोर्टल पर जनरेट नहीं होता तो उम्मीदवार का रिजाइन Null & Void माना जाएगा।

दिव्यांग उम्मीदवारों के लिए नई सुविधा

MCC ने मेडिकल कॉलेजों को डिजिग्नेटेड डिसएबिलिटी सेंटर के रूप में भी ऑनबोर्ड किया है। इन सेंटर्स पर दिव्यांग उम्मीदवार NMC की गाइडलाइंस के अनुसार मेडिकल जांच करवा सकते हैं और PwBD कैटेगरी के लिए आवश्यक डिसएबिलिटी सर्टिफिकेट प्राप्त कर सकते हैं।

PwD पोर्टल राउंड-2 काउंसलिंग के लिए 9 सितंबर 2025 दोपहर 12 बजे तक एक्टिव रहेगा।

आधिकारिक वेबसाइट से लें पूरी जानकारी

MCC की ओर से जारी सभी नोटिस और अपडेट उम्मीदवार आधिकारिक वेबसाइट पर जाकर देख सकते हैं। यहां छात्रों को रिजाइन, फ्री एग्जिट और डिसएबिलिटी सर्टिफिकेट से जुड़ी पूरी गाइडलाइन उपलब्ध है।

शिक्षा

Published on:

30 Aug 2025 09:50 am

Hindi News / Education News / MCC ने बढ़ाई राउंड 1 काउंसलिंग के रिजाइन की डेडलाइन, बिना सिक्योरिटी डिपॉजिट गंवाए छात्र छोड़ सकेंगे सीट

