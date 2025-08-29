Patrika LogoSwitch to English

खुशखबरी! सीएम योगी ने यूपी होमगार्ड भर्ती को लेकर दिए निर्देश, 50 हजार पद खाली, जानिए भर्ती से जुड़ी जरूरी बात

UP Home Guard Vacancy 2025: उत्तर प्रदेश में 50 हजार पदों पर जल्द शुरू होगी होमगार्ड भर्ती प्रक्रिया। जानें योग्यता, आयु सीमा और चयन प्रक्रिया से जुड़ी जानकारी।

लखनऊ

Rahul Yadav

Aug 29, 2025

UP Home Guard Vacancy 2025
UP Home Guard Vacancy 2025 (Image: Gemini)

UP Home Guard Vacancy 2025: उत्तर प्रदेश में लंबे समय से होमगार्ड भर्ती का इंतजार कर रहे युवाओं के लिए बड़ी खुशखबरी है। राज्य में करीब 50 हजार पद खाली हैं और जल्द ही इन पर भर्ती प्रक्रिया शुरू होने वाली है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने अधिकारियों को इस भर्ती की तैयारी तेज करने और रजिस्ट्रेशन प्रक्रिया जल्द शुरू करने के निर्देश दिए हैं।

50 हजार पदों पर होगी भर्ती

रिपोर्ट्स के मुताबिक, उत्तर प्रदेश में लगभग 44 से 50 हजार के बीच होमगार्ड के पद रिक्त हैं। इन्हें अलग-अलग चरणों में भरा जाएगा। हर चरण में तय संख्या में भर्तियां होंगी, ताकि प्रक्रिया तेजी से और पारदर्शिता के साथ पूरी की जा सके।

सीएम योगी के सुझाव

मुख्यमंत्री ने इस भर्ती प्रक्रिया में कई अहम बदलावों की बात कही है। उनके मुताबिक, भर्ती पूरी तरह पारदर्शी और निष्पक्ष होनी चाहिए। उन्होंने चयन प्रक्रिया में लिखित परीक्षा को शामिल करने का सुझाव दिया है। साथ ही, युवाओं को अधिक अवसर मिले और सेवा की गुणवत्ता बेहतर हो इसके लिए भी दिशा-निर्देश दिए गए हैं। सीएम ने यह भी कहा कि आपदा प्रबंधन से जुड़ा अनुभव या ट्रेनिंग रखने वाले अभ्यर्थियों को प्राथमिकता दी जानी चाहिए।

आयु सीमा और योग्यता

सीएम योगी ने भर्ती में आयु सीमा पर भी चर्चा की। उनके सुझाव के अनुसार, अधिकतम उम्र सीमा 30 वर्ष होनी चाहिए। वहीं शैक्षणिक योग्यता के तौर पर अभ्यर्थियों का किसी मान्यता प्राप्त बोर्ड से 10वीं या 12वीं पास होना जरूरी है।

चयन प्रक्रिया

यूपी होमगार्ड भर्ती में चयन के लिए कई चरण होंगे। इसमें लिखित परीक्षा, शारीरिक दक्षता परीक्षण (फिजिकल टेस्ट), डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन और मेडिकल टेस्ट शामिल होंगे। सफल अभ्यर्थियों को पुलिस, यातायात, नगर निकाय, शिक्षा, स्वास्थ्य, परिवहन, एफसीआई, खनन, आकाशवाणी और दूरदर्शन जैसे विभिन्न विभागों में सेवाएं देने का अवसर मिलेगा।

पारदर्शी भर्ती पर जोर

भर्ती प्रक्रिया को और निष्पक्ष बनाने के लिए मुख्यमंत्री ने पुलिस भर्ती एवं प्रशिक्षण बोर्ड के साथ मिलकर एक नया बोर्ड बनाने का निर्देश भी दिया है। इससे सुनिश्चित होगा कि चयन पूरी तरह पारदर्शी और निष्पक्ष तरीके से हो।

यूपी होमगार्ड भर्ती का इंतजार कर रहे अभ्यर्थियों के लिए यह सुनहरा मौका है। जल्द ही आधिकारिक नोटिफिकेशन जारी किया जाएगा और आवेदन प्रक्रिया शुरू होगी।

Published on:

29 Aug 2025 11:11 am

Hindi News / Education News / खुशखबरी! सीएम योगी ने यूपी होमगार्ड भर्ती को लेकर दिए निर्देश, 50 हजार पद खाली, जानिए भर्ती से जुड़ी जरूरी बात

