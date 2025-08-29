खुशखबरी! सीएम योगी ने यूपी होमगार्ड भर्ती को लेकर दिए निर्देश, 50 हजार पद खाली, जानिए भर्ती से जुड़ी जरूरी बात

मुख्यमंत्री ने इस भर्ती प्रक्रिया में कई अहम बदलावों की बात कही है। उनके मुताबिक, भर्ती पूरी तरह पारदर्शी और निष्पक्ष होनी चाहिए। उन्होंने चयन प्रक्रिया में लिखित परीक्षा को शामिल करने का सुझाव दिया है। साथ ही, युवाओं को अधिक अवसर मिले और सेवा की गुणवत्ता बेहतर हो इसके लिए भी दिशा-निर्देश दिए गए हैं। सीएम ने यह भी कहा कि आपदा प्रबंधन से जुड़ा अनुभव या ट्रेनिंग रखने वाले अभ्यर्थियों को प्राथमिकता दी जानी चाहिए।