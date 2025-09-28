Patrika LogoSwitch to English

SSC CGL Exam: इस तारीख को होगी एसएससी सीजीएल पुनः परीक्षा, जान लें डिटेल्स

आयोग को कैंडिडेट फीडबैक पोर्टल पर कुल 18,920 शिकायतें मिलीं। इनमें से टेक्निकल गड़बड़ियों से जुड़ी शिकायतों की डिजिटल रिकॉर्ड्स से जांच की गई। इसके बाद प्रभावित अभ्यर्थियों के लिए री-एग्जाम की व्यवस्था की गई।

less than 1 minute read

भारत

image

Anurag Animesh

Sep 28, 2025

SSC CGL Exam

SSC CGL Exam(Image-Freepik)

SSC CGL Exam को लेकर अहम अपडेट सामने आ गया है। कर्मचारी चयन आयोग (SSC) ने संयुक्त ग्रेजुएट स्तरीय (CGL) परीक्षा 2025 के री-एग्जाम की तारीख जारी कर दी है। आधिकारिक नोटिस के अनुसार, यह परीक्षा 14 अक्टूबर 2025 को आयोजित होगी। री-एग्जाम केवल उन्हीं अभ्यर्थियों के लिए होगा, जिनकी परीक्षा 26 सितंबर को मुंबई आग की घटना से प्रभावित हुई थी। आयोग ने यह जानकारी अपनी वेबसाइट ssc.gov.in पर दी है। SSC CGL 2025 भर्ती के माध्यम से कुल 14,582 पदों पर नियुक्ति की जाएगी। परीक्षा के लिए लगभग 28 लाख उम्मीदवारों ने आवेदन किया था, जिनमें से करीब 13.5 लाख उम्मीदवार शामिल हुए। यह परीक्षा 126 शहरों के 255 केंद्रों पर 15 दिनों में आयोजित की गई थी और इसे 45 शिफ्टों में पूरा किया गया।

SSC: शिकायतों पर हुई कार्रवाई

आयोग को कैंडिडेट फीडबैक पोर्टल पर कुल 18,920 शिकायतें मिलीं। इनमें से टेक्निकल गड़बड़ियों से जुड़ी शिकायतों की डिजिटल रिकॉर्ड्स से जांच की गई। इसके बाद प्रभावित अभ्यर्थियों के लिए री-एग्जाम की व्यवस्था की गई। वहीं, कुछ उम्मीदवारों द्वारा परीक्षा तिथियों में बदलाव के अनुरोध भी स्वीकार किए गए।

SSC CGL Exam: आंसर-की और आपत्ति दर्ज करने की प्रक्रिया

SSC ने स्पष्ट किया है कि प्रोविजनल आंसर-की 15 अक्टूबर 2025 को जारी की जाएगी। उम्मीदवार चाहें तो इस पर आपत्ति दर्ज करा सकते हैं। इसके लिए प्रति प्रश्न 100 रुपये शुल्क देना होगा। आपत्ति केवल ऑनलाइन मोड में स्वीकार की जाएगी। सभी आपत्तियों के समाधान के बाद फाइनल आंसर-की और रिजल्ट जारी किये जाएंगे।

ऐसे चेक करें SSC CGL 2025 आंसर-की

सबसे पहले आधिकारिक वेबसाइट ssc.gov.in पर जाएं।
वेबसाइट के होमपेज पर दिए गए “SSC CGL 2025 Answer Key” लिंक पर क्लिक करें।
नए पेज पर अपनी लॉगिन डिटेल दर्ज कर सबमिट करें।
स्क्रीन पर आंसर-की दिखाई देगी।
इसे डाउनलोड कर सुरक्षित रख लें।

