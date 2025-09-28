SSC CGL Exam: इस तारीख को होगी एसएससी सीजीएल पुनः परीक्षा, जान लें डिटेल्स

SSC CGL Exam को लेकर अहम अपडेट सामने आ गया है। कर्मचारी चयन आयोग (SSC) ने संयुक्त ग्रेजुएट स्तरीय (CGL) परीक्षा 2025 के री-एग्जाम की तारीख जारी कर दी है। आधिकारिक नोटिस के अनुसार, यह परीक्षा 14 अक्टूबर 2025 को आयोजित होगी। री-एग्जाम केवल उन्हीं अभ्यर्थियों के लिए होगा, जिनकी परीक्षा 26 सितंबर को मुंबई आग की घटना से प्रभावित हुई थी। आयोग ने यह जानकारी अपनी वेबसाइट ssc.gov.in पर दी है। SSC CGL 2025 भर्ती के माध्यम से कुल 14,582 पदों पर नियुक्ति की जाएगी। परीक्षा के लिए लगभग 28 लाख उम्मीदवारों ने आवेदन किया था, जिनमें से करीब 13.5 लाख उम्मीदवार शामिल हुए। यह परीक्षा 126 शहरों के 255 केंद्रों पर 15 दिनों में आयोजित की गई थी और इसे 45 शिफ्टों में पूरा किया गया।