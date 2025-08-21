ये कैसे हो सकता है? इस University के छात्रों ने परीक्षा दी BBA की और मार्कशीट मिली ‘बी.कॉम’ की, परीक्षा में गैरहाजिर भी दिखा दिया



यूनिवर्सिटी में इस तरह की गलती होने पर यूनिवर्सिटी के वरिष्ठ अधिकारी भी नाराज है। यूनिवर्सिटी के प्रिंसिपल इसे परीक्षा विभाग के अधिकारीयों की गलती बता रहे हैं। उनका कहना है कि परीक्षा विभाग के अधिकारी हमेशा मनमानी करते हैं। मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार इस तरह की गलती इस यूनिवर्सिटी में पहले भी हो चुकी है। इस मामले के बाद यूनिवर्सिटी के शिक्षकों और छात्रों दोनों में भारी आक्रोश है। अब देखना होगा कि यूनिवर्सिटी अपनी गलती को कैसे और कितनी जल्दी ठीक करता है।