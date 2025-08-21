ये कैसे हो सकता है? इस University के छात्रों ने परीक्षा दी BBA की और मार्कशीट मिली ‘बी.कॉम’ की, परीक्षा में गैरहाजिर भी दिखा दिया

एक बेहद ही अजीबोगरीब घटना महाराष्ट्र के नागपुर यूनिवर्सिटी में देखने को मिली है। यह वाक्या अजीबोगरीब के साथ-साथ हास्यास्पद भी है। मामला महारष्ट्र के राष्ट्रसंत तुकडोजी महाराज नागपूर विद्यापीठ (Nagpur University) का है। इस यूनिवर्सिटी में बीबीए की परीक्षा देने वाले छात्रों को बी.कॉम विषय का मार्कशीट थमा दिया गया। छात्रों ने परीक्षा दी बीबीए की और जब मार्कशीट आई तो उसमें बी कॉम विषय लिखा हुआ मिला। मीडिया रिपोर्ट के अनुसार जिसके बाद छात्रों में भारी आक्रोश देखा जा रहा है।
इस घटना में छात्रों ने विश्वविद्यालय के जिम्मेदार अधिकारीयों पर सवाल उठाए और घटना के खिलाफ विरोध जताते हुए विश्वविद्यालय के अधिकारियों से मिलकर एक ज्ञापन सौंपा है। विषय में बदलाव के साथ-साथ कई छात्रों को परीक्षा में गैरहाजिर भी दिखा दिया गया है। इस सब घटनाओं के बाद नाराज छात्रों ने परीक्षा विभाग के अधिकारियों के ऑफिस का घेराव किया। साथ ही छात्रों ने कांग्रेस के मुस्लिम माइनॉरिटी कमेटी के अध्यक्ष वसीम खान के नेतृत्व में ज्ञापन सौंपा है।
यूनिवर्सिटी में इस तरह की गलती होने पर यूनिवर्सिटी के वरिष्ठ अधिकारी भी नाराज है। यूनिवर्सिटी के प्रिंसिपल इसे परीक्षा विभाग के अधिकारीयों की गलती बता रहे हैं। उनका कहना है कि परीक्षा विभाग के अधिकारी हमेशा मनमानी करते हैं। मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार इस तरह की गलती इस यूनिवर्सिटी में पहले भी हो चुकी है। इस मामले के बाद यूनिवर्सिटी के शिक्षकों और छात्रों दोनों में भारी आक्रोश है। अब देखना होगा कि यूनिवर्सिटी अपनी गलती को कैसे और कितनी जल्दी ठीक करता है।