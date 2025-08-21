Patrika LogoSwitch to English

ताजा खबरें

राज्य

मौसम

TAFE MF Logo

बिहार चुनाव 2025

कुलिश जन्मशती वर्ष

पत्रिका स्पेशल

राष्ट्रीय

मनोरंजन

ज्योतिष

स्वास्थ्य

खेल

धर्म

राजनीति

विश्व

OTT

शिक्षा

ओपिनियन

ऑटो

टेक

गैजेट

लाइफस्टाइल

ब्यूटी

महिला

बिजनेस

क्राइम

जॉब्स

शॉर्ट्स
शॉर्ट्स
वेब स्टोरीज
वेब स्टोरीज
ई-पेपर

ई-पेपर

मेरी खबर

मेरी खबर

शॉर्ट्स

शॉर्ट्स

ई-पेपर

ई-पेपर

शिक्षा

ये कैसे हो सकता है? इस University के छात्रों ने परीक्षा दी BBA की और मार्कशीट मिली ‘बी.कॉम’ की, परीक्षा में गैरहाजिर भी दिखा दिया

इस घटना में छात्रों ने विश्वविद्यालय के जिम्मेदार अधिकारीयों पर सवाल उठाए और घटना के खिलाफ विरोध जताते हुए विश्वविद्यालय के अधिकारियों से मिलकर एक ज्ञापन सौंपा है।

भारत

Anurag Animesh

Aug 21, 2025

University
University (AI Generated Image-Gemini)

एक बेहद ही अजीबोगरीब घटना महाराष्ट्र के नागपुर यूनिवर्सिटी में देखने को मिली है। यह वाक्या अजीबोगरीब के साथ-साथ हास्यास्पद भी है। मामला महारष्ट्र के राष्ट्रसंत तुकडोजी महाराज नागपूर विद्यापीठ (Nagpur University) का है। इस यूनिवर्सिटी में बीबीए की परीक्षा देने वाले छात्रों को बी.कॉम विषय का मार्कशीट थमा दिया गया। छात्रों ने परीक्षा दी बीबीए की और जब मार्कशीट आई तो उसमें बी कॉम विषय लिखा हुआ मिला। मीडिया रिपोर्ट के अनुसार जिसके बाद छात्रों में भारी आक्रोश देखा जा रहा है।

University को सौंपा ज्ञापन


इस घटना में छात्रों ने विश्वविद्यालय के जिम्मेदार अधिकारीयों पर सवाल उठाए और घटना के खिलाफ विरोध जताते हुए विश्वविद्यालय के अधिकारियों से मिलकर एक ज्ञापन सौंपा है। विषय में बदलाव के साथ-साथ कई छात्रों को परीक्षा में गैरहाजिर भी दिखा दिया गया है। इस सब घटनाओं के बाद नाराज छात्रों ने परीक्षा विभाग के अधिकारियों के ऑफिस का घेराव किया। साथ ही छात्रों ने कांग्रेस के मुस्लिम माइनॉरिटी कमेटी के अध्यक्ष वसीम खान के नेतृत्व में ज्ञापन सौंपा है।

परीक्षा विभाग की है गलती?


यूनिवर्सिटी में इस तरह की गलती होने पर यूनिवर्सिटी के वरिष्ठ अधिकारी भी नाराज है। यूनिवर्सिटी के प्रिंसिपल इसे परीक्षा विभाग के अधिकारीयों की गलती बता रहे हैं। उनका कहना है कि परीक्षा विभाग के अधिकारी हमेशा मनमानी करते हैं। मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार इस तरह की गलती इस यूनिवर्सिटी में पहले भी हो चुकी है। इस मामले के बाद यूनिवर्सिटी के शिक्षकों और छात्रों दोनों में भारी आक्रोश है। अब देखना होगा कि यूनिवर्सिटी अपनी गलती को कैसे और कितनी जल्दी ठीक करता है।

खबर शेयर करें:

संबंधित विषय:

शिक्षा

Updated on:

21 Aug 2025 01:09 pm

Published on:

21 Aug 2025 01:08 pm

Hindi News / Education News / ये कैसे हो सकता है? इस University के छात्रों ने परीक्षा दी BBA की और मार्कशीट मिली ‘बी.कॉम’ की, परीक्षा में गैरहाजिर भी दिखा दिया

ट्रेंडिंग वीडियो

Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Asia Cup 2025

PM Modi

Bihar Elections 2025

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Grievance Policy

This website follows the DNPA’s code of conduct

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

Privacy Policy

About Us

Code of Conduct

RSS

Copyright © 2025 Patrika Group. All Rights Reserved.