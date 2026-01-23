Success Story: राजस्थान की बेटी मनस्वी अग्रवाल ने राज्य का नाम किया रौशन, अकोन्कागुआ शिखर पर पहुंचने वाली बनीं राज्य की दूसरी महिला

Who Is Manasvi Agarwal: शहर की होनहार पर्वतारोही मनस्वी अग्रवाल ने विश्व पर्वतारोहण के क्षेत्र में भारत और राज्य का नाम गौरवान्वित किया है। दक्षिणी अमेरिका महाद्वीप की एंडीज पर्वत श्रृंखला में स्थित 23 हजार फीट यानी 7,000 मीटर ऊंची विश्व की अत्यंत चुनौतीपूर्ण चोटी अकोन्कागुआ को फतह कर उन्होंने वहां भारतीय तिरंगा फहराया। इस उपलब्धि के साथ मनस्वी अग्रवाल राजस्थान की अर्धसैनिक बल में कार्यरत पर्वतारोही गीता सामोता के बाद अकोन्कागुआ शिखर पर पहुंचने वाली राज्य की दूसरी महिला बन गई है। अकोन्कागुआ एशिया के बाहर शेष छह महाद्वीपों की सबसे ऊंची चोटी है, जहां 70 से 80 किमी प्रति घंटे की बर्फीली हवाएं और तापमान माइनस 30 डिग्री सेल्सियस तक गिरता है।