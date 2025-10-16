Territorial Army Recruitment 2025: टेरिटोरियल आर्मी में अलग-अलग पदों पर निकली भर्ती, जान लें जरुरी योग्यता और चयन प्रक्रिया

Territorial Army Recruitment 2025: टेरिटोरियल आर्मी में अलग-अलग पदों के लिए भर्ती निकाली गई है। टेरिटोरियल आर्मी (प्रादेशिक सेना - टीए) में बड़ी संख्या में भर्ती की घोषणा की गई है। देशभर के विभिन्न जोनों में इसके लिए भर्ती रैलियों का आयोजन किया जाएगा। पहला चरण, जिसमें शारीरिक क्षमता और मेडिकल परीक्षण शामिल होगा, 15 नवंबर 2025 से 14 दिसंबर 2025 तक चलेगा। यह चरण बिहार, झारखंड, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, ओडिशा, उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड के पात्र उम्मीदवारों के लिए निर्धारित है। वहीं दिल्ली और हरियाणा राज्यों के लिए भर्ती रैली 28 नवंबर से 10 दिसंबर 2025 के बीच आयोजित होगी। इसके अलावा आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु, केरल, कर्नाटक, महाराष्ट्र, गुजरात, राजस्थान, तेलंगाना, गोवा तथा केंद्र शासित प्रदेशों दादर नगर हवेली, दमन और दीव, लक्षद्वीप और पांडिचेरी के अभ्यर्थियों के लिए 15 नवंबर से 1 दिसंबर तक भर्ती प्रक्रिया चलेगी।