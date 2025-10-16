Territorial Army Recruitment 2025: टेरिटोरियल आर्मी में अलग-अलग पदों पर निकली भर्ती, जान लें जरुरी योग्यता और चयन प्रक्रिया

Territorial Army Recruitment 2025(Symbolic Image-Freepik)
Territorial Army Recruitment 2025: टेरिटोरियल आर्मी में अलग-अलग पदों के लिए भर्ती निकाली गई है। टेरिटोरियल आर्मी (प्रादेशिक सेना - टीए) में बड़ी संख्या में भर्ती की घोषणा की गई है। देशभर के विभिन्न जोनों में इसके लिए भर्ती रैलियों का आयोजन किया जाएगा। पहला चरण, जिसमें शारीरिक क्षमता और मेडिकल परीक्षण शामिल होगा, 15 नवंबर 2025 से 14 दिसंबर 2025 तक चलेगा। यह चरण बिहार, झारखंड, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, ओडिशा, उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड के पात्र उम्मीदवारों के लिए निर्धारित है। वहीं दिल्ली और हरियाणा राज्यों के लिए भर्ती रैली 28 नवंबर से 10 दिसंबर 2025 के बीच आयोजित होगी। इसके अलावा आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु, केरल, कर्नाटक, महाराष्ट्र, गुजरात, राजस्थान, तेलंगाना, गोवा तथा केंद्र शासित प्रदेशों दादर नगर हवेली, दमन और दीव, लक्षद्वीप और पांडिचेरी के अभ्यर्थियों के लिए 15 नवंबर से 1 दिसंबर तक भर्ती प्रक्रिया चलेगी।
इसके माध्यम से सैनिक (सामान्य ड्यूटी), सैनिक (सर्वे), सैनिक (रीग), सैनिक (शेफ स्पेशल), सैनिक (कुक सेवा), सैनिक (रैलयवी), सैनिक (कम्पवायर बटालियरी), सैनिक (कारीगर लकड़ी), सैनिक (हेल्थ ट्रेजर), सैनिक (दर्जी), सैनिक (हाउस क्रोयर) और सैनिक (मेष) सहित विभिन्न पदों पर चयन किया जाएगा। जो उम्मीदवार किसी भी भर्ती स्थल से चयनित होंगे, उन्हें मध्य कमान (जोन-2) के अंतर्गत आने वाली किसी भी टेरिटोरियल आर्मी यूनिट में तैनात किया जा सकता है। भर्ती में शामिल होने वाले अभ्यर्थियों को सभी ओरिजिनल डाक्यूमेंट्स अपने साथ लाने होंगे।
पहले चरण के बाद सफल उम्मीदवारों को लिखित परीक्षा में भाग लेना होगा। लिखित परीक्षा की तारीख और अन्य डिटेल्स बाद में जारी किए जाएंगे। इस परीक्षा में निगेटिव मार्किंग भी लागू होगी। इसमें आवेदन के लिए किसी प्रकार की आवेदन शुल्क नहीं ली जाएगी।
टेरिटोरियल आर्मी का उद्देश्य नागरिकों को सैन्य सेवा का अवसर देना है, ताकि वे देश की सुरक्षा व्यवस्था में अपनी भूमिका निभा सकें। यह एक स्वैच्छिक संगठन है, जिसमें शामिल होकर व्यक्ति अपने पेशे या व्यवसाय के साथ देश सेवा भी कर सकता है। यह भर्ती स्थायी रोजगार नहीं देती, बल्कि सीमित समय की सेवा का मौका देती है। टेरिटोरियल आर्मी में शामिल होकर व्यक्ति सामान्य जीवन जीते हुए सैनिक ट्रेनिंग प्राप्त करता है, ताकि किसी आपातकालीन स्थिति में उसकी सेवाएं देशहित में ली जा सकें।
