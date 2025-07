IBPS PO Form के लिए आवेदन की अंतिम तारीख आगे बढ़ी, अब इस तारीख तक हो सकता है आवेदन, जानें डिटेल्स

आवेदन के लिए सबसे पहले IBPS की आधिकारिक वेबसाइट ibpsreg.ibps.in/crppoxvjun25 पर जाएं।

वेबसाइट के होमपेज पर "Click here for New Registration” पर क्लिक करें और मांगी गई जानकारी भरकर रजिस्ट्रेशन करें।

रजिस्ट्रेशन के बाद लॉगिन करके अपना फोटो, हस्ताक्षर, अंगूठे का निशान और आवश्यक डाक्यूमेंट्स अपलोड करें।

श्रेणी के अनुसार आवेदन शुल्क का भुगतान करें।

सभी डिटेल्स ध्यानपूर्वक जांचने के बाद फॉर्म को सबमिट करें।

भविष्य में उपयोग के लिए आवेदन फॉर्म की एक कॉपी डाउनलोड करके सुरक्षित रखें।