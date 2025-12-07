Today School Assembly Headlines: सरकार ने एयरलाइन कंपनियों पर लगाया फेयर कैप, बाबरी मस्जिद विवाद में अब क्या हुआ? जानें देश-दुनिया और की टॉप खबरें

महात्मा गांधी के कातिलों का महिमामंडन होता है- सोनिया गांधी

कांग्रेस की पूर्व अध्यक्ष सोनिया गांधी ने बीजेपी पर हमला बोलते हुए कहा कि महात्मा गांधी के कातिलों का महिमामंडन होता है। यह भी कहा कि पूर्व पीएम जवाहर लाल नेहरू की विरासत को खराब करने की कोशिश की जा रही है।