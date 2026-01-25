UP Anganwadi Vacancy 2026: यूपी में आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं की सीधी भर्ती, 12वीं पास महिलाओं के पास सरकारी नौकरी का मौका

इस भर्ती में कोई लिखित परीक्षा नहीं होगी, बल्कि सिलेक्शन प्रोसेस मेरिट के आधार पर तय किया जाएगा। 12वीं से लेकर उच्च शिक्षा के नंबरों को जोड़कर यह मेरिट लिस्ट बनाई जाएगी। इसके अलावा उन महिलाओं को ज्यादा तरजीह दी जाएगी जो गरीबी रेखा से नीचे हैं या विधव और तलाकशुदा हैं। इसके साथ ही एक जरूरी शर्त यह रखी गई है कि, महिला उसी वार्ड या ग्राम पंचायत की रहने वाली होनी चाहिए, जहां के लिए वह आवेदन कर रही है।