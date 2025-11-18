Patrika LogoSwitch to English

ताजा खबरें

राज्य

बिहार चुनाव 2025

दिल्ली ब्लास्ट

मौसम

कुलिश जन्मशती वर्ष

पत्रिका स्पेशल

राष्ट्रीय

मनोरंजन

ज्योतिष

स्वास्थ्य

खेल

धर्म

राजनीति

विश्व

OTT

शिक्षा

ओपिनियन

ऑटो

टेक

गैजेट

लाइफस्टाइल

ब्यूटी

महिला

बिजनेस

क्राइम

जॉब्स

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
वेब स्टोरीज_icon
वेब स्टोरीज
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

शिक्षा

UP Board 10th-12th Model Paper: अब और मजबूत करें अपनी तैयारी, यूपी बोर्ड दसवीं-बारहवीं सभी विषयों के मॉडल पेपर जारी

UPMSP द्वारा जारी मॉडल पेपर में प्रत्येक विषय के महत्वपूर्ण प्रकार के प्रश्न दिए गए हैं। मॉडल पेपर में वस्तुनिष्ठ (MCQ) प्रश्न, लघु उत्तरीय प्रश्न, दीर्घ उत्तरीय प्रश्न, प्रैक्टिकल आधारित प्रश्न (जिन विषयों में लागू हो) दिया होता है।

2 min read
Google source verification

लखनऊ

image

Anurag Animesh

Nov 18, 2025

UP Board 10th-12th Model Paper

UP Board 10th-12th Model Paper Released(Image-Freepik)

UP Board 10th-12th Model Paper: उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा परिषद (UPMSP) ने हाईस्कूल और इंटरमीडिएट 2026 बोर्ड परीक्षाओं की तैयारी कर रहे छात्रों के लिए बड़ा अपडेट जारी किया है। परिषद ने कक्षा 10 और 12 के विषयवार मॉडल पेपर आधिकारिक रूप से उपलब्ध करा दिए हैं। ये मॉडल पेपर छात्रों को वास्तविक परीक्षा के प्रश्न-पत्र के पैटर्न को समझने में मदद करते हैं और बेहतर तैयारी का एक विश्वसनीय साधन माने जाते हैं। मॉडल पेपर की मदद से छात्र अपनी परीक्षा की तैयारी ज्यादा मजबूत कर सकते हैं।

UP Board 10th-12th Model Paper: मॉडल पेपर में क्या-क्या शामिल होता है?

UPMSP द्वारा जारी मॉडल पेपर में प्रत्येक विषय के महत्वपूर्ण प्रकार के प्रश्न दिए गए हैं। मॉडल पेपर में वस्तुनिष्ठ (MCQ) प्रश्न, लघु उत्तरीय प्रश्न, दीर्घ उत्तरीय प्रश्न, प्रैक्टिकल आधारित प्रश्न (जिन विषयों में लागू हो) दिया होता है। मॉडल पेपर छात्रों को समझाते हैं कि परीक्षा में किस तरह के सवाल पूछे जा सकते हैं और उत्तर किस प्रकार लिखना होगा।

मॉडल पेपर क्यों होते हैं फायदेमंद?

मॉडल पेपर बोर्ड परीक्षा की तैयारी में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। ये छात्रों को निम्न तरीकों से सहायता करते हैं।
परीक्षा पैटर्न की समझ: प्रश्नों के प्रकार, संख्या और अंकों के वितरण के बारे में स्पष्ट जानकारी मिलती है।
महत्वपूर्ण अध्याय पहचानने में मदद: मॉडल पेपर हल करते समय छात्रों को पता चलता है कि किस सेक्शन से अधिक सवाल पूछे जा सकते हैं।
स्पीड और टाइम मैनेजमेंट में सुधार: नियमित अभ्यास से लिखने की गति और सटीकता बेहतर होती है।
घरेलू तैयारी आसान: सभी मॉडल पेपर ऑनलाइन उपलब्ध हैं, जिसे छात्र घर बैठे डाउनलोड कर सकते हैं।

UP Board 10th-12th Model Paper कैसे डाउनलोड करें?

सबसे पहले UPMSP की आधिकारिक वेबसाइट upmsp.edu.in पर जाएं।
होमपेज पर मौजूद Model Paper / Download सेक्शन को ओपन करें।
यहां आपको 10th Model Paper 2026 और 12th Model Paper 2026 के लिंक दिखाई देंगे।
जिस कक्षा का मॉडल पेपर चाहिए, उसके लिंक पर क्लिक करें।
विषयवार PDF की सूची खुलेगी।
जिस विषय का मॉडल पेपर चाहिए, उस PDF लिंक पर क्लिक करें।
PDF खुलने के बाद उसे डाउनलोड या सेव कर प्रैक्टिस शुरू करें।

खबर शेयर करें:

Join Arovia on WhatsApp

Published on:

18 Nov 2025 01:29 pm

Hindi News / Education News / UP Board 10th-12th Model Paper: अब और मजबूत करें अपनी तैयारी, यूपी बोर्ड दसवीं-बारहवीं सभी विषयों के मॉडल पेपर जारी

बड़ी खबरें

View All

शिक्षा

ट्रेंडिंग

ये हैं दुनिया के सबसे कठिन शिक्षा प्रणाली वाले देश, जान लें कैसा है वहां का शिक्षा व्यवस्था, भारत का नाम भी शामिल

World’s Toughest Education System
शिक्षा

Bihar Police Vacancy 2025: बिहार पुलिस भर्ती प्रक्रिया फिर होगी शुरू, 25 हजार से ज्यादा पदों पर होनी है भर्ती

Bihar Police Vacancy 2025
शिक्षा

ISRO Vacancy 2025: बिना परीक्षा इसरो में काम करने का मौका, सैलरी भी है बढ़िया, बस चाहिए ये योग्यता

ISRO Vacancy 2025
शिक्षा

माइक्रोसॉफ्ट कॉलेज छात्रों को एक साल के लिए फ्री दे रहा Microsoft 365 Personal, ऐसे करें साइन अप

Microsoft 365 Personal Free for Students
टेक्नोलॉजी

शेख हसीना को फांसी की सजा, जानिए कितनी पढ़ी लिखी हैं बांग्लादेश की पूर्व प्रधानमंत्री

Sheikh Hasina Education Background
शिक्षा
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Women's World Cup 2025

PM Modi

Bihar Elections 2025

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Grievance Policy

This website follows the DNPA’s code of conduct

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

Privacy Policy

About Us

Code of Conduct

RSS

Copyright © 2025 Patrika Group. All Rights Reserved.