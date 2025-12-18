राजसमंद में लोकतंत्र को मिला नया रूप, बूथों पर 1200 से ज्यादा मतदाता नहीं

चुनाव के दिन मतदान केंद्रों के बाहर लगी मतदाता सूची में नाम ढूंढने में अक्सर समय लग जाता है। इसे ध्यान में रखते हुए चुनाव आयोग अब नई व्यवस्था लागू करने की तैयारी में है। इसके तहत या तो मतदाता पर्ची ऑनलाइन उपलब्ध होगी, या फिर मतदान केंद्र के बाहर मौजूद बीएलओ एक क्लिक में मतदाता की आईडी देखकर पर्ची उपलब्ध करा सकेंगे। पर्ची तुरंत मिलने से मतदाता सीधे मतदान केंद्र में प्रवेश कर सकेंगे।