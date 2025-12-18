इस देश के लोगों ने सरकार पर ठोका केस, वजह जानकार हो जाएंगे हैरान

जापान में सैकड़ों नागरिकों ने जलवायु परिवर्तन के खिलाफ सरकार की निष्क्रियता को चुनौती देते हुए केंद्र सरकार पर मुकदमा दायर किया है। यह जापान का पहला ऐसा मुकदमा है जिसमें सरकार से मुआवजे की मांग की गई है। लगभग 450 लोगों ने इस ऐतिहासिक केस में हिस्सा लिया है, जिसमें वे सरकार की जलवायु संकट से निपटने की नीतियों की आलोचना कर रहे हैं।