कैसे लीक हुए 63 करोड़ पासवर्ड? नए खुलासे से दुनिया भर में मची खलबली, आपका अकाउंट सेफ है या नहीं? ऐसे चेक करें

इसमें अपने ईमेल एड्रेस से सर्च करें तो वेबसाइट बता देगी कि इससे जुड़ा डाटा किसी लीक का हिस्सा था या नहीं। अगर डाटा लीक हुआ है तो कब लीक हुआ, कितने लोगों का डाटा चोरी हुआ था, क्या-क्या जानकारियां जैसे ईमेल, पासवर्ड, फोन नंबर, यूजरनेम या क्रेडिट कार्ड डिटेल्स आदि के बारे में भी जानकारी मिल सकेगी।