18 दिसंबर 2025,

गुरुवार

Patrika LogoSwitch to English

ताजा खबरें

राज्य

शीतकालीन सत्र 2025

IPL Auction 2026

मौसम

पत्रिका स्पेशल

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
फोटो गैलरी_icon
फोटो गैलरी
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

icon

प्लस

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

विदेश

ताइवान को 99 हज़ार करोड़ के हथियार देगा अमेरिका, चीन से बढ़ेगी टेंशन

China-Taiwan Conflict: अमेरिका ने ताइवान की मदद के लिए उसे 99 हज़ार करोड़ के हथियार देने का फैसला लिया है। हालांकि अमेरिका के इस कदम के कारण चीन से टेंशन बढ़ेगी।

2 min read
Google source verification

भारत

image

Tanay Mishra

Dec 18, 2025

US weapons

US weapons (Photo - Bloomberg)

चीन (China) और ताइवान (Taiwan) के बीच तनाव काफी बढ़ गया है। दोनों देशों के बीच सालों से बनी हुई तनाव की स्थिति जगजाहिर है। दोनों देशों के बीच चल रहा विवाद खत्म होने का नाम ही नहीं ले रहा है। रूस-यूक्रेन युद्ध (Russia-Ukraine War) के बाद से ही इस बात के कयास लगाए जा रहे हैं कि चीन भी भविष्य में ताइवान पर कब्ज़ा करने के लिए हमला कर सकता है। इसी बीच ताइवान की मदद के लिए अमेरिका (United States Of America) ने एक बड़ा फैसला लिया है।

ताइवान को 99 हज़ार करोड़ के हथियार देगा अमेरिका

अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप (Donald Trump) के प्रशासन ने ताइवान को 11 बिलियन डॉलर (करीब 99 हज़ार करोड़) के हथियार देने का फैसला लिया है। इन हथियारों की बिक्री जल्द ही शुरू की जाएगी, जिससे ताइवान की सैन्य ताकत बढ़ाई जा सके। इन हथियारों में HIMARS रॉकेट सिस्टम, होवित्ज़र तोपें, जैवलिन एंटी-टैंक मिसाइलें, अल्टियस लोइटरिंग ड्रोन और उपकरणों के स्पेयर पार्ट्स शामिल हैं।

ताइवान ने किया फैसले का स्वागत

ताइवान के रक्षा मंत्रालय ने अमेरिकी फैसले का स्वागत किया है। कुछ समय पहले ही ताइवान के राष्ट्रपति लाई चिंग-ते (Lai Ching-te) ने ताइवान के रक्षा बजट को 40 बिलियन डॉलर्स तक बढ़ाया जाएगा, जिसकी भारतीय करेंसी में वैल्यू करीब 3.5 लाख करोड़ रुपये है।

चीन से बढ़ेगी टेंशन

अमेरिका के इस फैसले से चीन से उसकी टेंशन बढ़ेगी। दरअसल चीन और ताइवान 1949 में एक-दूसरे से अलग हो गए थे। तभी से ताइवान अपना स्वतंत्र अस्तित्व मानता है और खुद को एक स्वतंत्र देश बताता है। कई अन्य देश भी ताइवान को एक स्वतंत्र देश मानते हैं। वहीं चीन इसका विरोध करता है और ताइवान को अपना हिस्सा मानता है। चीन कई मौकों पर साफ कर चुका है कि ताइवान का चीन में विलय होकर रहेगा। कुछ समय पहले चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग (Xi Jinping) ने ट्रंप से फोन पर बात की थी और इस दौरान उन्होंने ताइवान मुद्दे पर समर्थन भी मांगा था। अमेरिका लंबे समय से ताइवान का समर्थक रहा है, जो चीन को पसंद नहीं है।

खबर शेयर करें:

Join Arovia on WhatsApp

संबंधित विषय:

world news

World News in Hindi

Updated on:

18 Dec 2025 10:00 am

Published on:

18 Dec 2025 09:53 am

Hindi News / World / ताइवान को 99 हज़ार करोड़ के हथियार देगा अमेरिका, चीन से बढ़ेगी टेंशन

बड़ी खबरें

View All

विदेश

ट्रेंडिंग

भारत बहुत ताकतवार है, वह चाहे तो तुरंत खत्म हो जाएगा रूस-यूक्रेन युद्ध, इस यूरोपियन देश ने PM मोदी से लगाई गुहार

विदेश

कैसे लीक हुए 63 करोड़ पासवर्ड? नए खुलासे से दुनिया भर में मची खलबली, आपका अकाउंट सेफ है या नहीं? ऐसे चेक करें

विदेश

वेनेजुएला को लेकर डोनाल्ड ट्रंप के आदेश से वैश्विक हलचल, जानें क्यों बढ़ने वाली है चीन की मुश्किल

white house
विदेश

डोनाल्ड ट्रंप का गाजा प्लान और पाकिस्तान की मजबूरी, क्या फूट पड़ेगा अंदरूनी विद्रोह?

Donald Trump and Asim Munir
विदेश

कैद में नरक: इजरायली पुरुषों के साथ यौन हिंसा, हमास की करतूत पर बड़ा खुलासा

Hamas Sexual Abuse
विदेश
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Parliament Winter Session

PM Modi

Year Ender

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Privacy Policy

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

This website follows the DNPA’s code of conduct

Code of Conduct

About Us

Grievance Policy

RSS

Copyright © 2025 Patrika Group. All Rights Reserved.