भारत बहुत ताकतवार है, वह चाहे तो तुरंत खत्म हो जाएगा रूस-यूक्रेन युद्ध, इस यूरोपियन देश ने PM मोदी से लगाई गुहार

त्साखना ने कहा- भारत रूस पर कुछ दबाव डाल सकता है और उसे समझा सकता है कि यूक्रेन के खिलाफ आक्रामक देश होना यूरोप और मुख्य रूप से संयुक्त राष्ट्र चार्टर के मूल्यों के खिलाफ होना है, जिन्हें प्रधानमंत्री मोदी और भारतीय लोग पूरी दुनिया के साथ साझा करते हैं। भारत के पास बहुत ताकत है। वह रूस को यह समझा सकता है कि वह गलत रास्ते पर है।