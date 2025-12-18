गाजा में आसिम मुनीर ने सैनिक भेजे तो बगावत तय? डोनाल्ड ट्रंप के प्लान से पाकिस्तान में खलबली

दरअसल, पाकिस्तान जैसे देशों के लिए यह मिशन बहुत जोखिम भरा हो सकता है। अगर वहां सैनिक भेजे गए, तो पाकिस्तान सीधे संघर्ष में फंस सकता हैं और देश में भारी विरोध प्रदर्शन भी हो सकते हैं। जिसके संकेत विदेश मंत्री इशाक डार ने दिए हैं। डार ने कहा कि पाकिस्तान शांति स्थापन बल में योगदान पर विचार कर सकता है, लेकिन हमास को निशस्त्र करना पाकिस्तान का काम नहीं है।