18 दिसंबर 2025,

गुरुवार

Patrika LogoSwitch to English

ताजा खबरें

राज्य

शीतकालीन सत्र 2025

IPL Auction 2026

मौसम

पत्रिका स्पेशल

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
फोटो गैलरी_icon
फोटो गैलरी
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

icon

प्लस

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

विदेश

डोनाल्ड ट्रंप ने वेनेजुएला तेल टैंकर की पूर्ण नाकाबंदी के दिए आदेश, चीन को क्यों लगेगा झटका?

अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने वेनेजुएला के तेल टैंकरों की पूर्ण नाकाबंदी का आदेश दिया है। इस फैसले का सबसे बड़ा असर चीन पर पड़ सकता है, जो वेनेजुएला का सबसे बड़ा तेल खरीदार है।

2 min read
Google source verification

भारत

image

Satya Brat Tripathi

Dec 18, 2025

white house

व्हाइट हाउस (Photo Credit - IANS)

US Venezuela conflict: अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने वेनेजुएला के तेल टैंकरों की पूर्ण नाकाबंदी का आदेश दिया है। इसके बाद वेनेजुएला के ऑयल शिप की कोई मूवमेंट नहीं हो पाएगी। अगर ये ऑयल शिप अंतरराष्ट्रीय जल सीमा में जाते हैं तो अमरीका इन पर सैन्य कार्रवाई कर इन्हें जब्त कर सकता है। अमरीका ऐसा कर भी चुका है। गौर करने की बात यह है कि वेनेजुएला और अमेरिका के बीच अगर टकराव आगे बढ़ता है तो इससे वैश्विक स्तर पर सबसे ज्यादा प्रभावित चीन होगा।

गौरतलब है कि चीन वेनेजुएला के तेल का सबसे बड़ा खरीदार है। वेनेजुएला के तेल पर रोक से चीन की ऊर्जा सुरक्षा और आर्थिक हितों को गंभीर चुनौतियां मिल सकती हैं। चीन वेनेजुएला से लगभग 600,000 से 650,000 बैरल प्रति दिन कच्चा तेल आयात करता है, जो चीन के कुल कच्चे तेल आयात का करीब 4% हिस्सा है।

भारी और सस्ते क्रूड होने की वजह से ये क्रूड ऑयल चीनी रिफाइनरियों के लिए महत्वपूर्ण है। अमरीकी प्रतिबंधों के बावजूद चीन अप्रत्यक्ष रूट्स से यह तेल खरीदता रहा है, जैसे कि मलेशियन लेबलिंग के जरिए। वेनेजुएला का अधिकांश तेल मलेशिया के तट के पास पहुंचता है। वहां इस तेल को दूसरे टैंकर में तेल ट्रांसफर किया जाता है, और इसे मलेशियन ओरिजिन के रूप में री-ब्रांड कर चीन भेजा जाता है।

गहरी हैं चीन-वेनेजुएला संबंधों की जड़ें

दरअसल, पिछले दो दशकों में चीन ने वेनेजुएला को करीब 60 अरब डॉलर का कर्ज दिया है, जिनमें से अधिकांश कर्ज तेल निर्यात से चुकाए जा रहे हैं। चीनी कंपनियां वेनेजुएला के तेल क्षेत्रों में निवेश कर रही हैं, और मादुरो सरकार के लिए बीजिंग एक प्रमुख सहयोगी बना हुआ है। इस वक्त 20 मिलियन बैरल से अधिक वेनेजुएलन तेल के टैंकर समंदर में फंसे हुए हैं। अगर ट्रंप वेनेजुएला के खिलाफ आगे बढ़ते हैं तो इस तेल का चीन तक पहुंचना मुश्किल हो जाएगा और इसके दोनों देशों में तनाव बढ़ सकता है।

खबर शेयर करें:

Join Arovia on WhatsApp

Updated on:

18 Dec 2025 01:58 am

Published on:

18 Dec 2025 01:53 am

Hindi News / World / डोनाल्ड ट्रंप ने वेनेजुएला तेल टैंकर की पूर्ण नाकाबंदी के दिए आदेश, चीन को क्यों लगेगा झटका?

बड़ी खबरें

View All

विदेश

ट्रेंडिंग

डोनाल्ड ट्रंप का गाजा प्लान और पाकिस्तान की मजबूरी, क्या फूट पड़ेगा अंदरूनी विद्रोह?

Donald Trump and Asim Munir
विदेश

कैद में नरक: इजरायली पुरुषों के साथ यौन हिंसा, हमास की करतूत पर बड़ा खुलासा

Hamas Sexual Abuse
विदेश

15 कत्ल और 59 जुर्म: सिडनी को दहलाने वाले नवीद का सच आया सामने, बाप-बेटे का फिलीपींस कनेक्शन!

Sydney Bondi Beach Shooting
राष्ट्रीय

सर्दी में कहां घूमें: सरिस्का में विदेशी पक्षी और कश्मीर में बर्फबारी, देखें बजट फ्रेंडली लिस्ट

Cheap Winter Vacation Packages India
राष्ट्रीय

बांग्लादेशी अधिकारी को भारत सरकार ने किया तलब, जानें क्या है मामला

Bangladesh News,Anti-India Remarks From Bangladesh,Bangladesh High Commissioner,
विदेश
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Parliament Winter Session

PM Modi

Year Ender

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Privacy Policy

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

This website follows the DNPA’s code of conduct

Code of Conduct

About Us

Grievance Policy

RSS

Copyright © 2025 Patrika Group. All Rights Reserved.