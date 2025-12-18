डोनाल्ड ट्रंप ने वेनेजुएला तेल टैंकर की पूर्ण नाकाबंदी के दिए आदेश, चीन को क्यों लगेगा झटका?

दरअसल, पिछले दो दशकों में चीन ने वेनेजुएला को करीब 60 अरब डॉलर का कर्ज दिया है, जिनमें से अधिकांश कर्ज तेल निर्यात से चुकाए जा रहे हैं। चीनी कंपनियां वेनेजुएला के तेल क्षेत्रों में निवेश कर रही हैं, और मादुरो सरकार के लिए बीजिंग एक प्रमुख सहयोगी बना हुआ है। इस वक्त 20 मिलियन बैरल से अधिक वेनेजुएलन तेल के टैंकर समंदर में फंसे हुए हैं। अगर ट्रंप वेनेजुएला के खिलाफ आगे बढ़ते हैं तो इस तेल का चीन तक पहुंचना मुश्किल हो जाएगा और इसके दोनों देशों में तनाव बढ़ सकता है।