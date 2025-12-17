‘हमारा यौन शोषण हुआ’,इजरायल के 3 पुरुषों ने तोड़ी बरसों पुरानी चुप्पी, हमास की कैद का खौफनाक सच

Shocking Testimony: युद्ध और संघर्ष के दौरान अक्सर महिलाओं के खिलाफ होने वाले अपराधों की तो चर्चा होती है, लेकिन पुरुषों के खिलाफ होने वाली यौन हिंसा (Hamas Sexual Abuse) पर दुनिया खामोश (Israel Hostage Crisis) रहती है। हमास की कैद से रिहा हुए तीन इजरायली पुरुषों' गाय गिलबोआ-दलाल, रोम ब्रास्लावस्की (Rom Braslavsky) और एलोन ओहेल' ने अपनी आपबीती (TASACC Report) सुनाकर इस खामोशी को तोड़ दिया है। इन तीनों ने बड़ी हिम्मत जुटाकर दुनिया को बताया है कि कैद में उन्हें किस तरह के नरक से गुजरना पड़ा। इजरायली मीडिया (War Crimes Investigation) के अनुसार, गाय गिलबोआ-दलाल दो साल से अधिक समय तक हमास की कैद में रहे। उन्होंने खुलासा किया कि वहां गार्ड्स ने उनका यौन शोषण (Sexual Violence Against Men) किया। गाय का यह बयान इसलिए ऐतिहासिक है, क्योंकि इसने उस पुरानी धारणा को तोड़ दिया है कि पुरुष यौन हिंसा के शिकार नहीं हो सकते या उन्हें इस पर चुप रहना चाहिए। उनकी हिम्मत ने उन हजारों पुरुषों को आवाज दी है, जो शर्म के मारे घुट-घुट कर जीते हैं।