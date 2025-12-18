150 करोड़ में बिका अमेरिका का सिक्का, इसकी कीमत चवन्नी से भी कम

इस सेंट की छपाई इसी साल के नवंबर महीने में अमेरिकी सरकार ने हमेशा के लिए बंद कर दी है। जिसके बाद अब आखिरी बार छापे गए इन सिक्कों को नीलाम किया गया है। इस दौरान यूएस मिंट द्वारा आखिरी बार छापे गए 232 सेंट रखे गए थे। इसके पीछे अमेरिका में पेनी का 232 साल पूराना इतिहास है। 1793 में अमेरिका में पेनी की शुरुआत की गई थी। उस दौर में एक पैनी के बदले कैंडी और बिस्किट जैसी चीजें खरीदी जा सकती थी। सदियों तक पैनी अमेरिका में उपयोग में ली गई लेकिन बदलते समय के साथ इसकी कीमत लगातार गिरती गई।