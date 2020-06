UP Board Result 2020 : लंबे इंतजार के बाद इंतजार हुआ खत्म, 12:30 बजे जारी होगा 10वीं, 12वीं का Result

Highlights - आखिरकार आज यानी शनिवार को उत्तर प्रदेश बोर्ड की 10वीं और 12वीं बोर्ड परीक्षा (UP Board 2020) का परिणाम घोषित होने जा रहा है - उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा परिषद (UPMSP) आज शनिवार को दोपहर 12:00 बजे यूपी बोर्ड के 10वीं व 12वी के एग्जाम का रिजल्ट एक साथ घोषित करेगा



नई दिल्ली. UP Board 10th 12th Result 2020 : लंबे समय से यूपी बोर्ड की 10वीं और 12वीं (UP Board 10th 12th Result 2020) की एग्जाम के रिजल्ट का इंतजार कर रहे स्टूडेंट के लिए बड़ी खबर है। आखिरकार आज यानी शनिवार को उत्तर प्रदेश बोर्ड की 10वीं और 12वीं बोर्ड परीक्षा (UP Board 2020) का परिणाम घोषित होने जा रहा है। उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा परिषद (UPMSP) आज शनिवार को दोपहर 12:00 बजे यूपी बोर्ड के 10वीं व 12वीं के एग्जाम का रिजल्ट एक साथ घोषित करेगा।

कोरोना वायरस महामारी के चलते लंबे समय से टल रही रिजल्ट की डेट का इंतजार कर रहे 56 लाख छात्र-छात्राएं और उनके अभिभावक आज रिजल्ट देख पाएंगे। जानकारी हो कि बोर्ड की 10वीं एवं 12वीं की परीक्षाएं कोरोना का संक्रमण फैलने से पहले क्रमश: 3 और 6 मार्च को समाप्त हो गई थी। कॉपी जांचने का काम 16 मार्च को शुरू हुआ था लेकिन कोरोना के कारण 18 मार्च से टालना पड़ा था।

यहां देख सकते हैं रिजल्ट

आप 10वीं और 12वीं कक्षा का रिजल्ट बोर्ड की आधिकारिक वेबसाइट upresults.nic.in, upmsp.edu.in पर देख सकते हैं। कोरोना वायरल की वजह से रिजल्ट जारी करने के लिए कोई प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं की जाएगी। रिजल्ट सीधे वेबसाइट पर जारी कर दिया जाएगा। अगर रिजल्ट जारी करने के शेड्यूल में कोई बदलाव होगा तो उसकी सूचना भी आधिकारिक वेबसाइट पर ही जारी की जाएगी।



बता दें कि रेड जोन में कॉपियों की मूल्यांकन प्रक्रिया 19 मई से शुरू हुई थी, जबकि ऑरेंज जोन में 12 मई से और ग्रीन जोन में 5 मई से कॉपियों का मूल्यांकन शुरू किया गया था।

इस प्रोसेस से देखें रिजल्ट

- सबसे पहले आधिकारिक वेबसाइट upresults.nic.in, upmsp.edu.in पर जाएं।

- वहां अपना एडमिट कार्ड विवरण और अन्य जानकारी दर्ज करें।

- सबमिट बटन पर क्लिक करें।

- अपने यूपी बोर्ड इंटरमीडिएट रिजल्ट 2020 को ध्यान से देखें।

- प्रिंटआउट लें या यूपी बोर्ड 12 वीं रिजल्ट 2020 की कॉपी डाउनलोड करें।