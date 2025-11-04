UP Home Guard Vacancy 2025: यूपी में होमगार्ड के पदों के लिए होगी भर्ती, जान लें कौन कर सकता है आवेदन, देखें नोटिस

UP Home Guard Vacancy 2025(AI Image-Grok)
UP Home Guard Bharti 2025: यूपी में होमगार्ड भर्ती की राह देख रहे युवाओं का इंतजार अब खत्म हो गया है। उत्तर प्रदेश सरकार ने राज्य के युवाओं के लिए बड़ी भर्ती की घोषणा की है। सरकार ने प्रदेश में 45,000 से अधिक होमगार्ड पदों पर भर्ती को मंजूरी दे दी है। इस संबंध में नोटिस भी जारी कर दिया गया है और भर्ती की गाइडलाइन को अंतिम रूप दे दिया गया है। अब इस भर्ती की जिम्मेदारी उत्तर प्रदेश पुलिस भर्ती एवं प्रोन्नति बोर्ड (UPPRPB) को सौंपी गई है।
इस भर्ती के लिए उम्मीदवारों की आयु सीमा 18 से 30 वर्ष तय की गई है। शैक्षणिक योग्यता के रूप में अभ्यर्थी का हाईस्कूल (10वीं) पास होना अनिवार्य है। पहले यह चर्चा थी कि न्यूनतम योग्यता 12वीं रखी जाएगी, लेकिन सरकार ने इसे 10वीं पास पर ही सीमित रखा है। निचे दिए गए नोटिस में देख लें अहम जानकारियां।
होमगार्ड भर्ती में उम्मीदवारों को कई चरणों से गुजरना होगा। जिसमें लिखित परीक्षा, शारीरिक मानक परीक्षण (PST), डाक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन (Document Verification) और शारीरिक दक्षता परीक्षण (PET) शामिल है। सभी चरणों में सफल उम्मीदवारों की फाइनल मेरिट लिस्ट जारी की जाएगी।
भर्ती बोर्ड प्रत्येक जिले में उपलब्ध रिक्तियों के अनुसार ऑनलाइन आवेदन मांगेगा।
रजिस्ट्रेशन की प्रक्रिया 1 जुलाई 2026 से शुरू होगी।
उम्मीदवार केवल अपने मूल जिले के लिए ही आवेदन कर सकेंगे।
आवेदन के साथ शैक्षणिक प्रमाणपत्र और मार्कशीट की प्रतियां अपलोड करना अनिवार्य होगा।
पुरुष और महिला दोनों के लिए अलग-अलग सीटें निर्धारित की जाएंगी और आरक्षण नियमों का पालन किया जाएगा।
पुरुष उम्मीदवारों के लिए
4.8 किलोमीटर की दौड़ 25 मिनट में पूरी करनी होगी।
न्यूनतम लंबाई: 168 सेमी
सीना: बिना फुलाए 79 सेमी, फुलाने पर 84 सेमी
महिला उम्मीदवारों के लिए
2.4 किलोमीटर की दौड़ 14 मिनट में पूरी करनी होगी।
न्यूनतम लंबाई: 152 सेमी
न्यूनतम वजन: 40 किलोग्राम
