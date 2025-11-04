UP Home Guard Vacancy 2025: यूपी में होमगार्ड के पदों के लिए होगी भर्ती, जान लें कौन कर सकता है आवेदन, देखें नोटिस

UP Home Guard Bharti 2025: यूपी में होमगार्ड भर्ती की राह देख रहे युवाओं का इंतजार अब खत्म हो गया है। उत्तर प्रदेश सरकार ने राज्य के युवाओं के लिए बड़ी भर्ती की घोषणा की है। सरकार ने प्रदेश में 45,000 से अधिक होमगार्ड पदों पर भर्ती को मंजूरी दे दी है। इस संबंध में नोटिस भी जारी कर दिया गया है और भर्ती की गाइडलाइन को अंतिम रूप दे दिया गया है। अब इस भर्ती की जिम्मेदारी उत्तर प्रदेश पुलिस भर्ती एवं प्रोन्नति बोर्ड (UPPRPB) को सौंपी गई है।