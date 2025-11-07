Patrika LogoSwitch to English

UP Scholarship: यूपी स्कॉलरशिप अप्लाई के लिए दोबारा खुलेगा पोर्टल, 3 लाख से ज्यादा छात्रों को राहत

UP Scholarship: यूपी सरकार फिर से स्कॉलरशिप पोर्टल खोलने जा रही है। जो छात्र पहले आवेदन नहीं कर सके थे उन्हें दोबारा मौका मिलेगा। जल्द ही नई आवेदन तारीखें जारी होंगी।

लखनऊ

Rahul Yadav

Nov 07, 2025

UP Scholarship 2024-25

UP Scholarship 2024-25: उत्तर प्रदेश के लाखों छात्रों के लिए एक बड़ी राहत की खबर आई है। जो छात्र तकनीकी कारणों से यूपी स्कॉलरशिप 2024-25 के लिए आवेदन नहीं कर पाए थे उनके लिए सरकार अब एक और मौका देने जा रही है। राज्य सरकार ने फैसला लिया है कि यूपी स्कॉलरशिप पोर्टल को फिर से खोला जाएगा ताकि वे छात्र जो आवेदन से वंचित रह गए थे अब अपना फॉर्म भर सकें।

समाज कल्याण निदेशालय की ओर से इस प्रस्ताव को सरकार के पास भेजा गया है और उम्मीद है कि जल्द ही नया शेड्यूल जारी कर दिया जाएगा।

किन छात्रों को मिलेगा फिर से मौका?

सरकार की इस पहल से करीब 3 लाख से अधिक छात्र राहत की सांस लेंगे। दरअसल, 27 अक्टूबर से 31 अक्टूबर तक scholarship.up.gov.in पोर्टल पर ग्रेजुएट और पोस्ट ग्रेजुएट छात्रों के लिए स्कॉलरशिप और शुल्क प्रतिपूर्ति के आवेदन मांगे गए थे।

लेकिन उस दौरान पोर्टल पर सर्वर लोड बढ़ जाने की वजह से हजारों छात्र फॉर्म भर ही नहीं पाए। नतीजतन, कई छात्रों की एंट्री अधूरी रह गई और वे स्कॉलरशिप से वंचित हो गए।

क्या था पूरा मामला?

शैक्षणिक सत्र 2024-25 के तहत वंचित वर्ग (बैकवर्ड एंड माइनोरिटी कैटेगेरी) के ग्रेजुएट और पोस्ट ग्रेजुएट छात्रों को स्कॉलरशिप दी जानी थी। पिछले सत्र में देरी से रिजल्ट आने और कुछ कॉलेजों की तकनीकी गड़बड़ी के कारण करीब 5.87 लाख छात्रों को स्कॉलरशिप नहीं मिल पाई थी।

मुख्यमंत्री के निर्देश पर इन्हीं छात्रों से दोबारा आवेदन मांगे गए थे। लेकिन जब पोर्टल दोबारा खोला गया तो नए और पुराने दोनों बैचों के छात्रों ने एक साथ लॉगिन किया, जिससे वेबसाइट बार-बार हैंग होती रही और आवेदन की प्रक्रिया अटक गई। परिणाम यह रहा कि लगभग 3 लाख छात्र तय समय सीमा में फॉर्म भर ही नहीं सके।

क्या थी सबसे बड़ी दिक्कतें?

  • सर्वर ओवरलोड होने से वेबसाइट बार-बार क्रैश होती रही।
  • संस्थानों की ओर से कई छात्रों का बायोमैट्रिक वेरिफिकेशन पूरा नहीं हो पाया।
  • कई कॉलेजों ने रिजल्ट और जरूरी डाक्यूमेंट्स समय पर अपलोड नहीं किए।
  • नए छात्रों के साथ-साथ पुराने छात्रों के आवेदन भी चल रहे थे, जिससे सिस्टम पर ज्यादा लोड पड़ गया।

अब आगे क्या होगा?

अब समाज कल्याण निदेशालय ने पोर्टल को फिर से खोलने का प्रस्ताव सरकार को भेजा है। संभावना है कि इस पर जल्द ही मुख्यमंत्री की मंजूरी मिल जाएगी। इसके बाद नई तारीखों की घोषणा की जाएगी और छात्र दोबारा आवेदन कर पाएंगे।

यह कदम खास तौर पर उन छात्रों के लिए राहत लेकर आएगा जो योग्य होते हुए भी तकनीकी कारणों से स्कॉलरशिप पाने से चूक गए थे।

छात्रों के लिए सलाह

  • जैसे ही नई डेट्स घोषित हों, तुरंत scholarship.up.gov.in वेबसाइट पर जाएं।
  • आधार नंबर, बैंक डिटेल्स, कॉलेज आईडी और मार्कशीट की कॉपी पहले से तैयार रखें।
  • आवेदन के बाद बायोमैट्रिक वेरिफिकेशन और डॉक्यूमेंट अपलोड जरूर करें।
  • किसी साइबर कैफे या एजेंट पर निर्भर न रहें, खुद आवेदन करना ज्यादा सुरक्षित है।

07 Nov 2025 09:02 pm

