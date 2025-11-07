UP Scholarship: यूपी स्कॉलरशिप अप्लाई के लिए दोबारा खुलेगा पोर्टल, 3 लाख से ज्यादा छात्रों को राहत

UP Scholarship 2024-25: उत्तर प्रदेश के लाखों छात्रों के लिए एक बड़ी राहत की खबर आई है। जो छात्र तकनीकी कारणों से यूपी स्कॉलरशिप 2024-25 के लिए आवेदन नहीं कर पाए थे उनके लिए सरकार अब एक और मौका देने जा रही है। राज्य सरकार ने फैसला लिया है कि यूपी स्कॉलरशिप पोर्टल को फिर से खोला जाएगा ताकि वे छात्र जो आवेदन से वंचित रह गए थे अब अपना फॉर्म भर सकें।