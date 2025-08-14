UPSC Mains Admit Card 2025 जारी: ऐसे डायरेक्ट लिंक से करें डाउनलोड, 22 अगस्त से शुरू होंगे एग्जाम

UPSC Mains Admit Card 2025: संघ लोक सेवा आयोग (UPSC) ने सिविल सर्विसेज मुख्य परीक्षा 2025 के लिए एडमिट कार्ड जारी कर दिए हैं। आज 14 अगस्त 2025 को जारी इस एडमिट कार्ड को उम्मीदवार आधिकारिक वेबसाइट upsc.gov.in से डाउनलोड कर सकते हैं। केवल वे ही उम्मीदवार मुख्य परीक्षा में शामिल हो पाएंगे जिन्होंने प्रारंभिक परीक्षा (Prelims) में सफलता हासिल की है।