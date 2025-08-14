UPSC Mains Admit Card 2025 जारी: ऐसे डायरेक्ट लिंक से करें डाउनलोड, 22 अगस्त से शुरू होंगे एग्जाम

UPSC Mains Admit Card 2025: संघ लोक सेवा आयोग (UPSC) ने सिविल सर्विसेज मुख्य परीक्षा 2025 के लिए एडमिट कार्ड जारी कर दिए हैं। आज 14 अगस्त 2025 को जारी इस एडमिट कार्ड को उम्मीदवार आधिकारिक वेबसाइट upsc.gov.in से डाउनलोड कर सकते हैं। केवल वे ही उम्मीदवार मुख्य परीक्षा में शामिल हो पाएंगे जिन्होंने प्रारंभिक परीक्षा (Prelims) में सफलता हासिल की है।
एडमिट कार्ड डाउनलोड करने के लिए उम्मीदवारों को अपना रजिस्ट्रेशन नंबर और जन्मतिथि जैसे लॉगिन विवरण दर्ज करने होंगे।
UPSC मुख्य परीक्षा का आयोजन 22, 23, 24, 30 और 31 अगस्त 2025 को देशभर के परीक्षा केंद्रों में होगा। परीक्षा दो शिफ्ट में ली जाएगी।
उम्मीदवारों को सलाह दी जाती है कि वे एडमिट कार्ड पर दिए गए परीक्षा केंद्र की जानकारी ध्यान से पढ़ लें और परीक्षा वाले दिन निर्धारित समय से 1-2 घंटे पहले पहुंचें ताकि किसी भी प्रकार की परेशानी न हो।