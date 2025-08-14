UP NEET UG Counselling 2025 राउंड 1 का रिजल्ट जारी, यहां देखें अपना अलॉटमेंट और आगे की प्रक्रिया

UP NEET UG Counselling 2025: उत्तर प्रदेश चिकित्सा शिक्षा एवं प्रशिक्षण महानिदेशालय (DGME) ने UP NEET UG Counselling 2025 के पहले राउंड का सीट आवंटन परिणाम घोषित कर दिया है। आज 14 अगस्त 2025 को जारी इस नतीजे को उम्मीदवार आधिकारिक वेबसाइट upneet.gov.in पर जाकर देख सकते हैं। इसके लिए उन्हें अपने लॉगिन क्रेडेंशियल का उपयोग करना होगा।