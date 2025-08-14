Patrika LogoSwitch to English

ताजा खबरें

राज्य

स्वतंत्रता दिवस

TAFE MF Logo

मौसम

बिहार चुनाव 2025

पत्रिका स्पेशल

राष्ट्रीय

मनोरंजन

ज्योतिष

स्वास्थ्य

खेल

धर्म

राजनीति

विश्व

OTT

शिक्षा

ओपिनियन

ऑटो

टेक

गैजेट

लाइफस्टाइल

ब्यूटी

महिला

बिजनेस

क्राइम

जॉब्स

शॉर्ट्स
शॉर्ट्स
वेब स्टोरीज
वेब स्टोरीज
ई-पेपर

ई-पेपर

मेरी खबर

मेरी खबर

शॉर्ट्स

शॉर्ट्स

ई-पेपर

ई-पेपर

शिक्षा

UP NEET UG Counselling 2025 राउंड 1 का रिजल्ट जारी, यहां देखें अपना अलॉटमेंट और आगे की प्रक्रिया

UP NEET UG Counselling 2025 राउंड-1 का परिणाम जारी हो गया है। उम्मीदवार upneet.gov.in पर लॉगिन कर अपना अलॉटमेंट देख सकते हैं और जानें आगे की प्रक्रिया।

लखनऊ

Rahul Yadav

Aug 14, 2025

UP NEET UG Counselling 2025 Round 1 Result
UP NEET UG Counselling 2025 Round 1 Result

UP NEET UG Counselling 2025: उत्तर प्रदेश चिकित्सा शिक्षा एवं प्रशिक्षण महानिदेशालय (DGME) ने UP NEET UG Counselling 2025 के पहले राउंड का सीट आवंटन परिणाम घोषित कर दिया है। आज 14 अगस्त 2025 को जारी इस नतीजे को उम्मीदवार आधिकारिक वेबसाइट upneet.gov.in पर जाकर देख सकते हैं। इसके लिए उन्हें अपने लॉगिन क्रेडेंशियल का उपयोग करना होगा।

यह काउंसलिंग प्रक्रिया राज्य कोटे की 85% सीटों के लिए आयोजित की जा रही है। जो उम्मीदवार सभी चरण सफलतापूर्वक पूरा करेंगे उन्हें उत्तर प्रदेश के सरकारी और निजी मेडिकल व डेंटल कॉलेजों में एडमिशन मिलेगा।

ये भी पढ़ें

हरियाणा लोक सेवा आयोग ने जारी किया 25 भर्ती परीक्षाओं का शेड्यूल, यहां चेक करें नई तारीखें
शिक्षा
HPSC Exam Calendar 2025

ऐसे देखें UP NEET UG Counselling 2025 Round 1 Result

  • upneet.gov.in वेबसाइट पर जाएं।
  • होमपेज पर UG Counselling सेक्शन में Result लिंक पर क्लिक करें।
  • कोर्स का चयन करें, अपना रोल नंबर और आवेदन संख्या दर्ज करें।
  • लॉगिन क्रेडेंशियल सबमिट करें।
  • स्क्रीन पर आपका राउंड-1 सीट आवंटन परिणाम दिखाई देगा।
  • परिणाम डाउनलोड करें और भविष्य के लिए सुरक्षित रखें।

कॉलेज रिपोर्टिंग की तारीखें

आवंटित उम्मीदवारों को अपना अलॉटमेंट लेटर डाउनलोड कर निर्धारित कॉलेज में रिपोर्ट करना होगा। रिपोर्टिंग के लिए दो चरण निर्धारित किए गए हैं।

  • पहला चरण: 18 अगस्त 2025 से 23 अगस्त 2025
  • दूसरा चरण: 25 अगस्त 2025 से 26 अगस्त 2025

उम्मीदवारों को सलाह दी जाती है कि रिपोर्टिंग के समय सभी आवश्यक ओरिजिनल डाक्यूमेंट्स और उनकी फोटोकॉपी साथ लेकर जाएं ताकि एडमिशन प्रक्रिया में कोई दिक्कत न आए।

ये भी पढ़ें

झारखंड में ANM के 3181 पदों पर निकली वैकेंसी, जानें योग्यता और जरूरी तारीखें
शिक्षा
JSSC ANM Vacancy 2025

खबर शेयर करें:

संबंधित विषय:

शिक्षा

Published on:

14 Aug 2025 06:05 pm

Hindi News / Education News / UP NEET UG Counselling 2025 राउंड 1 का रिजल्ट जारी, यहां देखें अपना अलॉटमेंट और आगे की प्रक्रिया

ट्रेंडिंग वीडियो

Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Bihar Elections 2025

Janmashtami 2025

PM Modi

Asia Cup 2025

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Privacy Policy

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

This website follows the DNPA’s code of conduct

Code of Conduct

About Us

Grievance Policy

RSS

Copyright © 2025 Patrika Group. All Rights Reserved.