शिक्षा

झारखंड में ANM के 3181 पदों पर निकली वैकेंसी, जानें योग्यता और जरूरी तारीखें

JSSC ANM Vacancy 2025 के तहत झारखंड में 3181 पदों पर भर्ती निकली हैं। जानें योग्यता, आयु सीमा, आवेदन शुल्क और जरूरी तारीखें और अप्लाई करने की प्रक्रिया।

रांची

Rahul Yadav

Aug 14, 2025

JSSC ANM Vacancy 2025
JSSC ANM Vacancy 2025 (image: Gemini)

JSSC ANM Vacancy 2025: झारखंड कर्मचारी चयन आयोग ने राज्य के तमाम जिलों में महिला स्वास्थ्य कार्यकर्ता के 3181 पदों पर भर्ती के लिए अधिसूचना जारी कर दी है। इसके लिए झारखंड ANM प्रतियोगी परीक्षा 2025 आयोजित की जाएगी। ग्रामीण और शहरी दोनों क्षेत्रों में प्राथमिक स्वास्थ्य सेवाएं प्रदान करने की इच्छुक योग्य महिलाओं के लिए यह एक शानदार मौका है।

आवेदन की तारीखें (JSSC ANM Vacancy 2025 Apply Date)

इस भर्ती के लिए ऑनलाइन आवेदन प्रक्रिया 11 अगस्त 2025 से शुरू हो चुकी है। इच्छुक उम्मीदवार 12 सितंबर 2025 तक आधिकारिक वेबसाइट www.jssc.jharkhand.gov.in पर जाकर आवेदन कर सकते हैं।

योग्यता (JSSC ANM Vacancy 2025 Eligibility)

  • उम्मीदवार न्यूनतम 45% अंकों के साथ मैट्रिक/10वीं पास होना चाहिए।
  • 18 महीने का ANM प्रशिक्षण कोर्स पूरा किया हो।
  • झारखंड स्टेट नर्सिंग काउंसिल में रजिस्टर्ड होना अनिवार्य है।

क्या है उम्रसीमा? (JSSC ANM Vacancy 2025 Age Limit)

1 अगस्त 2025 को आधार मानकर न्यूनतम आयु 18 वर्ष और अधिकतम 40 वर्ष तय की गई है। आरक्षित वर्ग के उम्मीदवारों को आयु सीमा में नियमानुसार छूट मिलेगी।

चयन प्रक्रिया (JSSC ANM Vacancy 2025 Selection Process)

उम्मीदवारों का चयन लिखित परीक्षा के आधार पर होगा। परीक्षा OMR शीट या कंप्यूटर आधारित टेस्ट (CBT) के रूप में ली जाएगी। अगर परीक्षा अलग-अलग शिफ्ट में आयोजित की जाती है तो नॉर्मलाइजेशन प्रक्रिया लागू होगी।

आवेदन शुल्क (JSSC ANM Vacancy 2025 Apply Fees)

  • SC/ST वर्ग: 50 रुपये
  • अन्य वर्ग: 100 रुपये

JSSC ANM Recruitment 2025 के लिए ऐसे करें आवेदन

  • सबसे पहले आधिकारिक वेबसाइट पर जाएं।
  • होम पेज पर दिए गए ऑनलाइन आवेदन लिंक पर क्लिक करें।
  • नया रजिस्ट्रेशन करें और लॉगिन करें।
  • आवेदन फॉर्म भरें और जरूरी डाक्यूमेंट्स अपलोड करें।
  • शुल्क का भुगतान कर फॉर्म सबमिट करें।
  • भरे हुए फॉर्म का प्रिंट आउट भविष्य के लिए सुरक्षित रखें।

यह भर्ती झारखंड की महिलाओं के लिए स्वास्थ्य क्षेत्र में करियर बनाने का सुनहरा मौका है। योग्य उम्मीदवार समय रहते आवेदन करें ताकि किसी भी प्रकार की तकनीकी परेशानी से बचा जा सके।

Hindi News / Education News / झारखंड में ANM के 3181 पदों पर निकली वैकेंसी, जानें योग्यता और जरूरी तारीखें

