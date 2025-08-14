झारखंड में ANM के 3181 पदों पर निकली वैकेंसी, जानें योग्यता और जरूरी तारीखें

JSSC ANM Vacancy 2025: झारखंड कर्मचारी चयन आयोग ने राज्य के तमाम जिलों में महिला स्वास्थ्य कार्यकर्ता के 3181 पदों पर भर्ती के लिए अधिसूचना जारी कर दी है। इसके लिए झारखंड ANM प्रतियोगी परीक्षा 2025 आयोजित की जाएगी। ग्रामीण और शहरी दोनों क्षेत्रों में प्राथमिक स्वास्थ्य सेवाएं प्रदान करने की इच्छुक योग्य महिलाओं के लिए यह एक शानदार मौका है।